Байден пожаловался на негатив прессы по поводу его встречи с Путиным

Представители американской прессы заранее сформировали негативное отношение к переговорам президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что СМИ не задают ему вопросы в позитивном русле.

Свое мнение Байден высказал в беседе с журналистами. Слова главы Белого дома привел ТАСС.

«У вас всегда негативное отношение, вы никогда не задаете мне позитивные вопросы», — подчеркнул президент США.

Таким образом он ответил на вопрос о гарантиях изменения Россией своего поведения в ближайшее время.

Байден добавил, что в такой ситуации нужно быть реалистами с оптимистичным взглядом в будущее. Он подчеркнул, что добился успехов во время поездки в Европу. Его достижения якобы должны оказать влияние на позицию РФ.

Журналисты президентского пула, по словам лидера США, хотят, чтобы все события он «показывал в негативном свете». Особенно это касается публичных переговоров.

Отечественные и зарубежные политологи после саммита в Женеве подчеркнули, что едва ли стоит надеяться на потепление в российско-американских отношениях. Однако у обеих стран есть неплохой шанс продвинуться вперед.