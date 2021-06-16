«Личный враг Путина». Встреча глав России и США глазами отечественных и зарубежных политологов

В Женеве завершился саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена. И российский, и американский лидеры уже подвели итоги встречи, которую ждал весь мир. Отношения между странами вряд ли потеплеют сразу после диалога на высшем уровне, но упускать появившийся шанс все наладить не стоит.

Президент РФ Владимир Путин подвел итоги переговоров, назвав их конструктивными. Главы государств среди прочих тем обсудили возвращение послов, ситуацию с Украиной, милитаризацию Арктики, кибератаки и другие вопросы.

По мнению Джо Байдена, у России и США должны появиться определенные «дорожные правила», которым страны будут подчиняться. Американский лидер заявил, что выполнил то, ради чего встречался с коллегой из РФ.

Мир вздохнул с облегчением

Политолог Наталия Елисеева в беседе с «360» заметила, что саммит стал ожидаемым событием для всего мирового сообщества.

«Все прекрасно понимают, что от развития взаимоотношений России и США, в принципе, зависит то, как будет развиваться существование всех государств. Так или иначе, это ведущие державы, которые определяют в том числе миропорядок», — подчеркнула она.

Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт добавил, что встреча обошлась без каких-либо непредвиденных, непредсказуемых или опасных нюансов. Хотя они вполне могли появиться с учетом последних высказываний американской администрации.

Думаю, по итогам этих переговоров весь мир вздохнул с облегчением. <…> Эскалация и накал обстановки остановлен. Есть шанс для переговоров, для того, чтобы договориться. И это самый большой результат — что не стало хуже Вальдемар Гердт депутат от «Альтернативы для Германии».

Немецкий парламентарий оценил речь Владимира Путина как практичную и спокойную, без какого-либо апломба. Джо Байден в ответном слове после саммита вел себя несколько иначе.

«Путин говорил, обращаясь больше не только к России, а ко всему миру. Прагматично, спокойно, без апломба, без всяких намеков и мании величия. Речь Байдена была явно направлена только на американскую публику. Ему обязательно надо было показать себя. <…> Мы все понимаем, что он говорил не с нами и не с миром, а со своей публикой, со своим истеблишментом, который сейчас будет его упрекать за очень лояльное отношение к России. Там от него ожидают совершенно другого», — заметил Гердт.

Озвученные Путиным на пресс-конференции моменты, по словам Елисеевой, позволяют сделать несколько выводов. Во-первых, у обеих стран есть понимание колоссальной ответственности. Во-вторых, конструктивные изменения вроде возвращения послов тоже можно счесть хорошим знаком.

Политолог Сергей Марков уточнил, что встреча в Женеве помогла возобновить прямые личные переговоры между президентами двух стран.

«Владимир Путин довольно четко сказал, что саммит можно считать конструктивным. Есть несколько результатов: возобновлены прямые личные переговоры между президентами двух стран. Это то, чего Россия добивалась. Второе, думаю, в закрытом формате произошел обмен обещаниями», — предположил эксперт.

Он обратил внимание на тот факт, что Байден согласился с отсутствием альтернативы минским соглашениям: любое урегулирование должно базироваться на них.

Проблемы остались

Многие эксперты сходятся в одном: разрешения каких-либо спорных моментов не произошло. Каждая страна отстаивается собственные интересы, и точки соприкосновения у России и США существуют в силу той самой ответственности.

«Вопрос именно обострения дальнейшего конфликта, вероятно, будет отложен на какое-то время, но говорить о том, что все проблемы решены, и мы будем жить в мире и согласии, опрометчиво. Путин в своем заявлении это тоже говорил», — напомнила Наталия Елисеева.

Мы никогда не были и не будем друзьями. Не нужно даже пытаться сделать Америку своим другом. У нас у каждого своя дорога. Так было и так будет. Могут быть взаимоотношения только по определенным точкам. У Америки свои имперские амбиции, они хотят править балом, а мы не хотим поддаваться. Из таких простых моментов и складывается дальнейшее развитие отношений Наталия Елисеева политолог.

С мнением коллеги согласился и Сергей Марков, заметив, что никакого потепления между Россией и США не наступило.

«Отошли немного от угрозы войны между Россией и США, которая возникла в апреле. Произошло возобновление диалога. Это диалог между врагами, но это диалог», — сказал политолог.

Шанс, который нельзя упустить

Марков добавил, что после саммита Владимир Путин «был весь на адреналине». По его мнению, поведение главы государства можно объяснить несколькими причинами. Одна из них - заявления Джо Байдена о жесткой позиции США по отношению к России.

«Видимо, были жесткие угрозы. И России еще придется найти на них защиту. Видимо, Путин увидел что США приготовили очень много плохих вещей для России. Байден в ходе всей встречи корректно, вежливо, но угрожал Путину», — предположил специалист.

Судя по пресс-конференциям, Байден вел себя хоть и вежливо, но как враг России, как враг лично Путина Сергей Марков политолог.

Поведение Байдена он охарактеризовал как жесткое, особенно касательно позиции американского лидера по кибератакам. Из-за них, по словам Маркова, может возникнуть «опаснейшая ситуация».

«Вообще, Украина, наверное, была одной из важных тем. Украина — главное направление удара против России», — сказал он.

Слова главы США он счел подтверждением того, что главной причиной саммита стали события апреля 2021 года.

Зарубежный политолог Эндрю Корыбко назвал обоих лидеров довольными прошедшей встречей. Он не исключил, что стороны добьются реального прогресса и в переговорах «о преемнике нового СНВ».

«Запомнилось, что Путин четко объяснил причины действия своей страны против иноагентов. Они направлены на то, чтобы предотвратить создание агрессивных антиправительственных групп, таких как BLM, и событий, аналогичных ситуации 6 января в Капитолии», — заметил Корыбко.

Байден сказал: он сделал то, что намеревался сделать — определил области сотрудничества, обозначил красные линии и составил список приоритетных вопросов, над которыми нужно работать Эндрю Корыбко политолог.

Чтобы выяснить, был ли достигнут какой-либо прогресс после саммита, потребуется от трех месяцев до года. В это время, пояснил Корыбко, российские и американские группы будут очень загружены, особенно группа по стратегической безопасности.

«Они также могут попытаться улучшить ситуацию в Сирии и Украине, хотя непонятно, о чем они говорили в этом отношении, поскольку оба лидера не раскрывали деталей», — заключил он.

Главное, что отмечают все специалисты: будут встречи министров иностранных дел, рабчих групп и послов. Последние, скорее всего, получат возможность нормально работать.

«Что очень важно, западные лидеры перестанут бояться встреч с Путиным, их не будет пугать гнев Вашингтона», — сказал Сергей Марков.

Его поддержал и Вальдемар Гердт, который назвал встречу на высшем уровне отличным шансом. И упустить его нельзя.

«Все хорошо, живем дальше, работаем дальше. Это шанс, который сейчас открывается, нельзя упустить, не дать обстановке скатиться в худшую сторону и постепенно налаживать формы диалога, выстраивать разрушенные связи. Это не просто, но стремиться к этому нужно и можно», — сказал немецкий депутат.