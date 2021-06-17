Специалист по лжи расшифровал чувства Байдена на саммите

Президент США Джо Байден чувствовал себя неуверенно на саммите РФ — США. Какие еще эмоции американский лидер испытывал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, рассказала специалист по распознаванию лжи, психолог Светлана Филатова.

«Байден еще до того, как произошло рукопожатие, стоял очень нерешительно», — слова специалиста привела Общественная служба новостей.

Президент США сложил руки в паховой области. Мужчины часто используют такой жест, когда они неуверенно себя чувствуют. Также глава государства время от времени смотрел на Путина и ждал момента, когда российский лидер обратит на него внимание и они обменяются рукопожатиями. Лидеры двух стран пошли друг другу на встречу после установления зрительного контакта.

«Получается, что Байден пока еще неуверенно себя чувствует в роли главы США, он сутулится», — заявила физиогномист.

По ее словам, по поведению Байдена чувствуется, что он еще не освоился в новой должности. Поэтому американский лидер не руководит процессом. Перед входом в здание Путин чувствовал себя увереннее.

При взгляде на совместные фотографии во время переговоров ощущается, что Байден наконец взял себя в руки.

«Байден снова прикрывается — закинул ногу на ногу. На фото он всячески пытается показать свою главенствующую позицию: у него и челюсть выше, и нога на ногу», — обратила внимание Филатова.

Тем не менее Байден положил листок с тезисами, чтобы ничего не забыть. Это знак того, что президент США испытывал волнение: не забыть донести что-то важное.