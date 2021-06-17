«Слабак». Американцы «набросились» на Байдена после саммита с Путиным

Итоги саммита Россия-США в Швейцарии пришлись многим американцам не по душе. По сравнению с Владимиром Путиным глава США Джо Байден выглядел неубедительно, считают они.

В частности зрителей телекала Fox News не удовлетворила пресс-конференция после переговоров, где, по их мнению, Байден показал себя не с лучшей стороны.

«Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, в течение 45 минут. Байден же зачитал рукопись Госдепартамента, подготовленную две недели назад. Слабак», — цитирует пользователя xman2020stlouis агентство РИА «Новости».

«Джо стоял на своем? Джо не знает, где находится земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит», — написал другой комментатор.

«И снова Байден показывает, что он слаб», «Фондовые рынки падают — вот и все, что вам нужно знать о работе Джо», — подливали масла в огонь комментаторы.

Они были возмущены тем, что Путин использовал факты, а в речи Байдена не было вообще никакой конкретики. Слова американского лидера в адрес коллеги из России американцы посчитали «угрозой пустым водяным пистолетом».

После встречи с Путиным Байден пожаловался на негатив прессы по поводу переговоров. Президент США заявил, что СМИ не задают ему вопросы в позитивном русле.