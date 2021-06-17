Дональд Трамп назвал саммит победой Владимира Путина. Тем временем Джо Байдена похвалили за то, что он просто верно произнес фамилию российского лидера. Ведь в апреле он этого сделать не смог. Да и в этот раз американский президент успел запнуться, едва не назвав Путина Трампом.

«Хороший день для России»

Бывший глава США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита российского и американского лидеров. Для России же встреча прошла хорошо.

«Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили. <…> Я думаю, это был хороший день для России», — сказал Трамп в интервью Fox News.

«Успех» Байдена

Успешным многие сочли и выступление Байдена. Вот только совсем по другим причинам. Президент США едва не назвал Путина Трампом, но вовремя осекся и смог правильно произнести фамилию своего российского коллеги.

Буквально в апреле Байден случайно назвал Путина Клутиным.

«Я также ясно дал понять президенту Клутину… Путину, что Соединенные Штаты непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе», — заявил тогда глава Белого дома.

За несколько минут до этого Байден чуть не перепутал слова эскалация и вакцинация. Оговорки и курьезы во время речей действующего главы США стали уже настолько привычными, что американцы удивляются, когда Байден произносит все без ошибок.

Например, как-то он назвал вице-президента Камалу Харрис лидером страны, но поправляться не стал. Еще до этого он выступал на встрече с общественностью в Висконсине. Тогда Байден заявил, что детей любит больше, чем людей.

Недовольство американцев

Разного рода неточности и оговорки привели к распространению слухов о недееспособности 78-летнего политика. Американцы недовольны и саммитом Россия — США, на котором, как они уверены, их президент выглядел не лучшим образом на фоне Путина. Об этом заявили читатели сайта Fox News, комментируя материал об итогах встречи.

«Путин руководил процессом и отвечал то, что думает, в течение 45 минут. Байден же зачитал рукопись Государственного департамента, подготовленную две недели назад. Слабак», — написал xman2020stlouis.

«И снова Байден показывает, что он слаб», — отметил pilot012.

«Джо стоял на своем? Джо не знает, где находится земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит», — подчеркнул dementedjoe.

Ожидания от Байдена

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулев в разговоре с «360» отметил, что американская пресса действительно очень жестко отреагировала на выступление Байдена на саммите.

«Как гиены накинулись. Замечания Байдену стали делать, указания какие-то стали давать. Меня это поразило до глубины души. Тем временем путали слова и гораздо более молодые американцы. Буш-младший вообще этим регулярно занимался. <…> Да, Байден — пожилой человек и, наверное, не так быстро соображает, как какой-то молодой политик, но он продемонстрировал здравомыслие», — отметил Рогулев.

Ошибки и оговорки свойственны практически всем публичным людям, которым приходится много говорить. В случае же с Байденом сами граждане США довольно неучтиво связывают это с почтенным возрастом президента. Об этом «360» рассказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Он уверен, что у американцев изначально не было больших ожиданий от президентства Байдена.

«В США был выбор — либо за, либо против президента Трампа. Изначально не было какого-то особого ликования, какого-то особенного движения байденистов. Это был кандидат против Трампа, не был кандидат за что-то новое, интересное и так далее. Это не Обама — новый, независимый. Перспективы Байдена оценивали скромно», — пояснил собеседник.