Настала пора возвращаться домой. Миротворцы ОДКБ начали покидать Казахстан

Из Казахстана начали выводить миротворцев ОДКБ. Они выполнили поставленные задачи и готовятся к возвращению в места постоянной дислокации. Миссия миротворческого контингента, начавшаяся 6 января, успешно завершилась.

В Минобороны РФ отметили, что вывод миротворцев организован при взаимодействии с военным ведомством Казахстана. Охраняемые ими объекты передают казахстанским силовикам по разработанному командованием коллективными миротворческими силами плану.

Военнослужащие занялись подготовкой к погрузке в самолеты ВКС РФ техники и материальных средств.

Решение об операции по возвращению миротворцев из Казахстана приняли на внеочередном заседании Совета министров обороны ОДКБ 13 января, писало РИА «Новости».

Возвращение домой

В пункт постоянной дислокации вечером 13 января уже вернулись первые подразделения российских десантников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Их доставили четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС РФ из Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный.

«Экипажи самолетов профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости», — отметили в ведомстве.

Миротворцев, выполнивших все поставленные задачи, торжественно встретили на летном поле аэродрома.

«Десантники-свирцы <…> в очередной раз доказав всем, что для гвардейцев „крылатой пехоты“ нет задач невыполнимых», — отметил на церемонии временно исполняющий обязанности командира Ивановского гвардейского соединения ВДВ гвардии полковник Александр Шипов.

После ее окончания личный состав начал разгружать технику, чтобы потом отбыть в пункт постоянной дислокации.

Миротворцев из Армении, Белоруссии и Таджикистана, уточнили в ведомстве, доставят в места постоянного базирования самолетами ВКС России. Миротворческое подразделение Киргизии доберется в пункт дислокации на штатной технике своим ходом.

Своих не бросаем

Министр обороны Сергей Шойгу доложил о миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане президенту РФ Владимиру Путину. Он рассказал, как направленные для стабилизации обстановки в Казахстане миротворцы взяли под охрану важные объекты. Это было необходимо для обеспечения их безопасности и недопущения захвата боевиками.

Переброску миротворческих сил стран — членов ОДКБ в Казахстан, в том числе и российских войск и техники, осуществили при помощи около 80 самолетов военно-транспортной авиации. Операцию, подчеркнул Шойгу, провели в самые короткие сроки.

Глава государства дал высокую оценку миссии миротворцев, отметив, что все «сработало как часы».

«В целом надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили», — подчеркнул Путин.

Россияне, которые вернулись домой благодаря организованному Минобороны воздушному мосту из Казахстана, тоже отметили слаженную работу военных и поблагодарили их за проделанную работу.

«Старались по полной. Таких военных еще поискать», «Очень рад, что нас взяли. Своих не бросаем» — это лишь некоторые цитаты признательных людей.

Охрана важных объектов

Миротворцы прибыли в Казахстан неделю назад — 6 января, чтобы помочь с наведением порядка в стране. Поддержки у стран ОДКБ попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне обострения социально-политической ситуации.

В докладе Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что миротворцы приняли под охрану 14 представляющих важность объектов — связи, энергетики и те, что отвечают за жизнедеятельность государства. По просьбе руководства Казахстана и поручению главы российского государства они охраняли «еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае захвата террористами».

Казахстанские аэропорты, склады с боеприпасами, различные органы управления и другие стратегические объекты находились под охраной 2030 человек ОДКБ и 250 единиц техники. Участия в боевых действиях миротворцы не принимали, зато подняли моральный дух и боеспособность правоохранительных органов и вооруженных сил Казахстана.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в беседе с «Интерфаксом» уточнил, что вывод коллективных миротворческих сил продлится 10 дней.

«Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена», — подчеркнул он.

Окончание операции Зась назвал согласованной оценкой всех сторон — политического руководства стран-членов ОДКБ, военного командования коллективных миротворческих сил ОДКБ и казахстанских военных.

Казахстанским правоохранительным органам, добавил чиновник, предстоит выявить всех причастных к беспорядкам и заговору, который был направлен на захват власти. Эта работа ляжет на плечи исключительно МВД Казахстана, Нацгвардии и органов безопасности.

ОДКБ вводом миротворческого контингента показала, что готова прийти на помощь, но навязывать силовое присутствие не собирается. Токаев назвал организацию реально работающим механизмом обеспечения стабильности и безопасности государств.