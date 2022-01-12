Военный эксперт Шурыгин: миротворцев ОДКБ вывели из Казахстана своевременно

Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана был своевременным, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Своей точкой зрения он поделился с Life.

Эксперт пояснил, что страны-участницы ОДКБ продемонстрировали готовность прийти на помощь, но не стали «навязывать свое силовое присутствие».

«Задачи решены, попытка государственного переворота сорвана, и ситуация взята под контроль. Местные силовики перетасованы, заговорщики арестованы, боевики-погромщики просто разбежались и прячутся. Мы неоднократно заявляли, что не собираемся задерживаться», — отметил Шурыгин.