Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на онлайн-саммите ОДКБ поблагодарил за помощь лидеров государств — членов организации и отдельно Владимира Путина. Токаев подчеркнул, что именно силы ОДКБ помогли отбить Алма-Ату от террористов, а сейчас обеспечивают безопасность в стране. При этом политологи считают, что присутствие контингента в Казахстане — как моральная, так и политическая поддержка действующей власти. Вот только затягивать с выводом сил не стоит.

Саммит ОДКБ по Казахстану

Внеочередная сессия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) началась с минуты молчания по погибшим из-за массовых беспорядков.

Память убитых почтили главы России, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Киргизии.

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Во время мероприятия Александр Лукашенко заявил, что уверен во внешней инспирации протестов, а Владимир Путин увидел в протестах «майданные технологии». Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал события в стране самым тяжелым кризисом за всю современную историю государства. Он поблагодарил лично российского лидера, а также всех членов ОДКБ за помощь.

ОДКБ как отпор боевикам

Токаев 5 января отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. И на первом же заседании заявил о подрыве целостности государства и решении обратиться за помощью в ОДКБ. После этого организация отправила в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.

«Оно (содействие ОДКБ — прим. ред.) оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алма-Ату и отбить город от террористов», — заявил Токаев на саммите ОДКБ.

По его словам, в Казахстан прибыли 2030 человек ОДКБ и 250 единиц техники. Они организовали прикрытие и обеспечение безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов. Глава Казахстана подчеркнул, что это первая миротворческая миссия ОДКБ.

«ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств. Фактически произошедшие события стали переломным этапом в развитии организации, которая приобрела новое качество как сильный международный институт. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для всего пространства коллективной безопасности», — пояснил Токаев.

О законности ввода миротворцев

Глава Казахстана напомнил, что многие сегодня поднимают вопрос о легитимности применения сил ОДКБ в стране. По его мнению, это происходит из-за плохой осведомленности о ситуации. Ведь именно силы организации помогли спасти государство от террористов. При этом боевиков Токаев назвал стаей гиен.

«На город с трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики», — заявил президент.

Он добавил, что вначале вооруженные люди выдавали себя за мирных демонстрантов, а потом началось то, что войдет в историю «как Алматинская трагедия». При этом Токаев подчеркнул, что ООН признает за каждым государством право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения извне. Глава Казахстана уверен, что международные организации заинтересованы в полном расследовании незаконной деятельности террористов. Токаев пообещал скоро предоставить доказательства подготовки протестов.

«Ни в коем случае нельзя допускать информационного вакуума, чтобы его наполняли провокаторы или недоброжелатели», — добавил он.

По его словам, в полицию доставили около восьми тысяч человек. Задействовали даже ветеранов правоохранительных органов и военных сил. В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а с ней и миссия контингента ОДКБ, уверен Токаев.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время саммита подчеркнул, что действия ОДКБ юридически обоснованы. Он отметил, что на все организационные процедуры ушло двое суток и уже вчера развертывание контингента завершили в полном объеме.

Моральная и политическая поддержка

Токаев отметил, что для него важна не только физическая, но и моральная поддержка. И именно ее в том числе оказали члены ОДКБ. С этим согласен и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он рассказал «360», что присутствие в Казахстане контингента помогает не только местным силовикам, но и лично Токаеву — политически.

«У него достаточно непростая внутриэлитная ситуация. Ему было не очень просто обеспечить лояльность силовых структур, а руководство силовых структур — это часть элиты. Поэтому сейчас такая военно-политическая поддержка вполне может пригодиться, когда речь будет идти о том, чтобы укрепить его позиции и чтобы не было никаких посягательств на его власть не только со стороны улицы, но и со стороны элит», — пояснил Макаркин.

Правда, здесь есть и обратная сторона. Вряд ли местным жителям понравится, если подразделения ОДКБ надолго останутся в Казахстане, подчеркнул политолог. Проблема суверенитета есть.

«С одной стороны, поддержка для президента значима в эти дни, но в то же время представители казахстанской стороны все время оговариваются, что речь идет о непродолжительном присутствии контингента. Может быть, в течение недели, то есть очень короткое время», — отметил Макаркин.

Схожую точку зрения высказал и эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Он подчеркнул, что пока неясно, насколько быстро ОДКБ покинет Казахстан и хватит ли у местных властей собственных сил для решения всех вопросов.

«Это можно будет увидеть только в процессе», — пояснил Орлов.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января. Жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей — с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.

Беспорядки перекинулись и на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики. Там начали действовать мародеры, боевики нападали на государственные учреждения, забирали оружие.

В итоге протесты переросли в массовые беспорядки. В нескольких регионах захватили и подожгли здания органов власти. При этом участники протестов выдвинули свои политические требования, а именно: отставка правительства, проведение новых выборов, уход из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.