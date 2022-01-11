Важную роль в окончании беспорядков в Казахстане, по мнению президента страны, сыграла ОДКБ. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что организация после ситуации в Казахстане вышла на новый уровень. Минувший кризис действительно сделал ОДКБ популярной по всему миру. Теперь о ней заговорили в западных СМИ, а политологи начали пророчить великое будущее.

Что ОДКБ делала в Казахстане?

После начала беспорядков в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом же заседании он заявил о подрыве целостности государства и решении обратиться за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. После этого ОДКБ отправила в страну коллективные миротворческие силы.

Тогда в Казахстан прибыли 2030 человек ОДКБ и 250 единиц техники. Миротворцы не принимали участия в боевых действиях. Они взяли под охрану аэропорты, склады с боеприпасами, различные органы управления и другие стратегические объекты, чтобы страна находилась под контролем властей. Об этом «360» рассказал руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ, доцент МГИМО Николай Топорнин.

«Этого оказалось достаточно, чтобы поднять моральный дух и боеспособность правоохранительных органов и вооруженных сил Казахстана. <…> Предполагалось, что они (силы ОДКБ — прим. ред.) смогут помочь охранять наиболее важные государственные объекты. Была опасность того, что преступники могут попытаться завладеть ими. Они эту задачу выполнили. Они оказали моральную поддержку, поддержку духа казахстанских сил, вселили уверенность и в граждан Казахстана, и в правоохранителей, что они на правильном пути, что они их поддержат, помогут, если что-то пойдет не так», — подчеркнул Топорнин.

«Так быстро, что даже удивляет»

По словам Топорнина, силы ОДКБ в Казахстане показали слаженность еще на этапе отправки контингента в страну. Решение помочь члену организации было принято за одну ночь, и уже на следующий день в Казахстан начали прибывать первые силы. Так в кратчайшие сроки те воинские подразделения, которые были определены для оказания интернациональной помощи в рамках ОДКБ, были собраны, транспортированы, прибыли к месту, сориентировались на местности и приступили к выполнению задач.

«Все произошло настолько быстро, что даже вызывает определенное недоумение. Большую часть этого контингента составляли российские подразделения, мы это прекрасно знаем. ОДКБ продемонстрировала пример того, как нужно оперативно оказывать помощь и как эту помощь нужно быстро сворачивать, когда необходимость в ней прошла», — подчеркнул Топорнин.

Новый уровень ОДКБ

ОДКБ или «Ташкентский договор» существует с 1992 года. Тогда его целями провозгласили укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, а также защиту территориальной целостности и суверенитета стран-участниц. В состав организации входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.

«Вместо Варшавского договора (документ, оформивший создание военного союза европейских социалистических государств при ведущей роли СССР, от 14 мая 1955 года — прим. ред.) на пространстве бывшего СССР появилась ОДКБ. Ситуация в Казахстане показала, что есть военная сила, которая может сработать, когда это нужно. Это повышение узнаваемости, престижа, имиджа. Это добавляет уверенности всем жителям постсоветского пространства. В случае внешней агрессии, террористической угрозы есть кому прийти на помощь, причем реально, а не на бумаге», — подчеркнул Топорнин.

По его словам, акция в Казахстане сделала из ОДКБ организацию едва ли не равную по популярности НАТО. Теперь об организации заговорили политики и СМИ всего мира. Правда, в контексте участия России и лично Путина в разрешении казахстанского кризиса.

Схожую точку зрения высказал и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Он считает, что это первая яркая акция ОДКБ. Она показала мобильность организации, способность быстро принимать решения в сложных ситуациях, слаженность действий и умение проводить почти военные операции.

«До этого ОДКБ проводила учения, совместные маневры, переговоры, координацию действий штабов. На реальной площадке организация фактически не принимала никаких действий. И вот сейчас да, это произошло. Это позитивный шаг, демонстрирующий растущие возможности ОДКБ в современном мире», — сказал Солонников.

Топорнин же добавил, что на данный момент в ОДКБ видит одни плюсы. А операция в Казахстане, по его мнению, наверняка будет внесена в различные учебники, и не только военные, будет приводиться как пример действий миротворческих коллективных сил.

«Я вижу судьбу ОДКБ пока в радужном свете. Члены чувствуют себя спокойнее. Угрозы появляются время от времени. Боевики в Казахстане, граница Таджикистана с Афганистаном, там тоже была вероятность того, что талибы* могут рвануть в Таджикистан. ОДКБ показало, что мы будем реагировать. Это гарант стабильности. Это очень многое значит», — отметил Топорнин.

Солонников же считает, что ОДКБ будет расширяться, добавляя в организацию все новых участников.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в России.