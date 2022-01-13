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    13 января 2022, 11:04

    Силы ОДКБ начали выводить из Казахстана

    Минобороны РФ объявило о начале вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

    Александр Блинов

    Миротворческие силы ОДКБ начали выводить из Казахстана, охраняемые ими объекты передают казахстанским силовикам. Об этом сообщили в Минобороны РФ, написал ТАСС.

    Силы ОДКБ начали выводить из Казахстана

    Силы ОДКБ, выполнившие поставленные задачи в Казахстане, готовятся к возвращению в места постоянной дислокации. Вывод миротворческого контингента организуют при взаимодействии с военным ведомством Казахстана, сообщили в Минобороны РФ.

    Миротворцы начали передачу охраняемых социально значимых объектов силовикам Казахстана в соответствии с планом, разработанным командованием коллективными миротворческими силами, сообщили в российском оборонном ведомстве. Военнослужащие готовят к погрузке на самолеты ВКС РФ технику и материальные средства, добавили там.

    Церемония, приуроченная к завершению миссии ОДКБ, прошла в четверг в Алма-Ате.

    Миротворческий контингент ОДКБ ввели в Казахстан 6 января, вскоре после того, как за помощью к союзникам обратился президент Касым-Жомарт Токаев. Силы стран — участниц ОДКБ направили в республику для стабилизации обстановки в связи с беспорядками, прошедшими в начале января.