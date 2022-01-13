«Надо возвращаться домой». Путин оценил миссию ОДКБ в Казахстане

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, который доложил главе государства о миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане. Кадры встречи показали в программе «Вести» на телеканале «Россия 24».

Глава Минобороны РФ сообщил, что миротворцы ОДКБ, которых направили в Казахстан для стабилизации обстановки, взяли под охрану важные объекты, чтобы обеспечить их безопасность и не допустить захвата боевиками.

«В самые короткие сроки осуществляли перевозку всех сил. Приняли под охрану 14 объектов, представляющих особую важность. Это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность государства. По просьбе руководства Казахстана и по вашему поручению взяли под охрану еще ряд объектов, которые также представляют серьезную угрозу в случае захвата террористами», — сообщил Шойгу.

Для переброски миротворческих сил всех стран-членов ОДКБ, включая российские войска и технику, задействовали порядка 80 самолетов военно-транспортной авиации, отметил он.

Путин высоко оценил миротворческую миссию, отметив, что все «сработало как часы».

«В целом надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили», — сказал президент.

Министр обороны стран ОДКБ в четверг подписали соглашение о выводе миротворцев с территории Казахстана и их возвращении в пункты постоянной дислокации.