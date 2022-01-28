Найти пропавшего под Тверью мальчика помогло уголовное дело. И вот почему

В Тверской области пропал ребенок: семилетний мальчик вышел из магазина, а нашелся в канализационном люке лишь спустя сутки. В подобных ситуациях полиция сразу заводит дело об убийстве, даже если ни о каких угрозах или подозрительных личностях неизвестно. Такое противоречие уголовно-процессуальному законодательству помогает спасти жизни, потому что первые двое суток — самые важные в поисках.

Как пропадают дети

Семилетний ребенок пропал в городе Торопце Тверской области. Мальчик 2015 года рождения около 17:00 27 января зашел в продуктовый магазин, вышел спустя некоторое время, и больше его никто не видел. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В ведомстве сразу начали проверку и завели уголовное дело об убийстве. К счастью, мальчика нашли живым 28 января — он провалился в канализационный люк. Сейчас с ребенком работают медики, рассказали в СК.

В городе Холме Новгородской области история пропажи ребенка еще не закончилась. В ночь с 24 на 25 января из дома пропала девочка, которой не было и двух лет. Об исчезновении ребенка заявила мать.

Позднее в банной печи семьи нашли фрагменты, похожие на обгорелые кости, но они, предположительно, не принадлежат человеку. Тем не менее родителей заподозрили в убийстве. Они даже успели обвинить в гибели ребенка друг друга, хотя сначала все отрицали. Девочку тем временем так и не нашли.

Всего в России ежедневно теряются порядка 500 человек, около 100 из них — дети, писала Lenta.ru со ссылкой на данные МВД в марте 2021 года. Координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов говорил «Известиям» о 30 тысячах детских пропаж в год.

Изменить страшную статистику

Часть пропавших детей удается найти правоохранителям или волонтерам — во многом благодаря изменениям российского законодательства от 2015 года. Тогда юристы СК, Генпрокуратуры и МВД совместно разработали приказ, утвердивший инструкцию того, как поступать при пропаже людей, поскольку исчезновение не преступление, а значит, не имеет отношения к полиции.

Согласно этому приказу, заявление о пропаже человека в органах должны принять без оговорок — даже если человек исчез давно и в другой местности, если неизвестно его место проживания, нет фото или других сведений. Дежурный в любом случае обязан уточнить обстоятельства пропажи, проинформировать следователя и направить оперативную группу для осмотра места происшествия.

Уголовное дело, если речь идет о взрослом, возбуждают только в том случае, если есть признаки преступления. Однако поиски все равно должны начать — отказ принимать заявление и просьба выждать трое суток с момента пропажи незаконны. Это подчеркивается даже в документах самого МВД.

Если пропал ребенок, дело об убийстве заводят сразу, даже если поводов предполагать именно такое преступление нет. Бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР Владимир Калиниченко объяснил «360», что в соответствии с российским законодательством уголовное дело заводится либо в отношении лица, либо по факту совершения преступления. Случай с пропажей детей — исключение.

«Здесь преступление не установлено, совершившее лицо тоже не установлено. Значит, наступает некое противоречие положениям процессуального законодательства», — отметил он.

Именно благодаря мгновенному возбуждению уголовного дела следователи могут запрашивать информацию у сотовых операторов и записи с камер видеонаблюдения, подключать к поискам специалистов смежных ведомств.

Не ждать три дня

При этом до 2015 года, даже если пропадал ребенок, на всех распространялось одно правило: выждать три дня на случай, если человек вернется сам. До истечения срока даже не начинали проверку, не говоря уже о поисках. Это, по мнению Калиниченко, было роковой ошибкой.

«В это время утрачиваются очень важные вещи в расследовании исчезновения, доказательства пропадают. А при возбуждении уголовного дела наступают определенные обязательства, Следственный комитет может давать поручения и ФСБ, и гвардии, и другим ведомствам», — добавил он.

Если в ходе расследования выяснят, что в отношении ребенка совершили какое-то другое преступление, статью просто переквалифицируют. А если его благополучно найдут, как в случае с мальчиком из Тверской области, дело просто прекратят.