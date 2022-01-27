Обнаруженные в печи дома в Новгородской области, где жила пропавшая девочка, останки не принадлежат человеку. Мать ребенка ранее уверяла, что найденные кости собачьи.

Предварительные результаты проведенной экспертизы РИА «Новости» сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Установлено, что найденные в печи костные фрагменты не являются человеческими. Поиски малолетней продолжаются», — отметили в ведомстве.

Девочка 2020 года рождения пропала из дома в городе Холм Новгородской области 25 января. После ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Похожие на кости останки обнаружили в бане рядом с домом, где жил ребенок. По словам матери девочки, они принадлежат недавно умершей собаке.

Саму женщину и ее сожителя задержали. Полицейские подчеркнули, что за помощью к правоохранителям она обратилась спустя несколько часов после пропажи дочери. Когда сотрудники полиции приехали, мать ребенка сильно нервничала.

Пропавшая девочка — восьмой ребенок в семье. Остальные дети находятся в детском доме. Их изъяли после того, как мать в канун Нового года оставила их одних на несколько дней.