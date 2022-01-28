Потерявшего под Тверью мальчика нашли живым в канализационном люке

Семилетнего мальчика, который пропал 27 января в Тверской области, нашли, он жив. Об этом сообщили представители тверского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», он провалился в канализационный люк и сидел под землей всю ночь. Мальчика доставили в больницу, он серьезно не пострадал. По информации издания, сейчас ребенок находится в сознании, у него диагностировали переохлаждение.

Ранее сообщило, что семилетний мальчик пропал в городе Торопце. Около 17:00 27 января его видели в продуктовом магазине, потом он исчез. Предположительно, за покупками его отпустила няня.

В его поисках участвовали полицейские, волонтеры, криминалисты. По факту случившегося СК открыл уголовное дело об убийстве. Все обстоятельства произошедшего выясняются.