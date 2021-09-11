В России все чаще стали появляться новости про пропавших или похищенных детях. Часто такие истории заканчиваются трагично. Для родителей, да и для всех взрослых, очень важно с особым вниманием относиться к тому, что происходит с ребенком — вовремя заметить, что он не вернулся домой к обычному времени или что на улице несовершеннолетний странно себя ведет рядом с другим человеком. Потому что несколько вопросов неравнодушного прохожего могут спасти жизнь.

Страшные последствия

Каждый день в России пропадают дети, страницы поисковых отрядов в социальных сетях постоянно пополняются новыми ориентировками с фотографиями и описаниями: кто-то убегает от родителей или нянь, кто-то не возвращается из школы домой.

В начале недели, 7 сентября, Россию потрясла новость о двух исчезнувших кузбасских школьницах. Уже на следующий день их тела нашли — местный педофил, однажды уже отсидевший за аналогичное преступление, убил и изнасиловал 12-летних одноклассниц.

В тот же день в городе Лесосибирске Красноярском края пропали две другие школьницы. Предположений было много, говорили о предшествовавшей ссоре с родителями, о неблагополучной семье и многом другом. К счастью, обе нашлись живыми и здоровыми. Причем родители одной из школьниц даже не отвечали на звонки правоохранителей, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно заявить о не вернувшемся из школы ребенке.

Вечером 9 сентября домой после уроков не вернулась девочка в Гатчине, Ленинградская область. Ее отец вовремя сориентировался и обратился в полицию — ребенок не отвечал на звонки, так что причины для волнения действительно были.

Возможно, найти школьницу живой удалось именно благодаря бдительности родителя — правоохранители получили доступ к странице девочки в социальных сетях и обнаружили, что она общалась с 33-летним мужчиной. У него дома ребенка и нашли, при этом житель Гатчинского района угрожал ей и домогался. Можно только предполагать, чем могла закончиться эта история, если бы папа не забил тревогу.

Заметить неладное

По данным Telegram-канала «112», школьница из Ленобласти общалась с подозреваемым около двух месяцев, а потом он предложил встретиться, заманил к себе подарками, которые якобы ждали ее в квартире. А уже в доме начал приставать.

Нередко бывает, что дети идут с потенциальным преступником сами — так, например, было и в случае с кузбасскими школьницами. Человека, которого задержали за их убийство и изнасилование, дети — причем не только пострадавшие — знали как «дядю Витю». Незадолго до совершения преступления он заходил с будущими жертвами в магазин и покупал им сладости, а потом увел к гаражам.

В таких ситуациях распознать потенциального преступника рядом с ребенком очень сложно, уверены эксперты, но шанс все равно есть. Социальный психолог Алексей Рощин объяснил «360», что есть совершенно определенные звоночки, которые должны заставить простого прохожего заподозрить неладное. Например, если есть большая разница в том, как одеты ребенок и взрослый.

Например, взрослый в рабочей одежде, оборванный, а ребенок опрятный, в домашнем. А может, и наоборот — если человек хорошо одетый, ухоженный, а ребенок — маленький «оборвыш». Это уже признак, что дело нечисто Алексей Рощин.

Психолог Ольга Латынцева добавила, что более очевидным сигналом неправильности ситуации служит поведение ребенка. Например, если он упирается, не хочет идти, плачет, трет глаза или выглядит испуганным, наблюдатель должен заподозрить неладное.

«Дети не такие уж глупые — они не будут просто идти с незнакомым человеком, размахивая рюкзачком от счастья, что бы им там ни сказали. Все равно либо он будет плакать, упираться, озираться, делать испуганные глаза. Тем более если ребенок разговаривает, надо, как на таможне, спрашивать, кто это рядом с тобой, как зовут человека и так далее», — объяснила она.

Вмешаться в ситуацию

Рощин отметил: если прохожие слышат, как ребенок обращается к взрослому спутнику не как к члену семьи, а, например, «дядя», стоит вмешаться и спросить, знакомы ли они. Согласен с этим и криминалист, старший советник юстиции в отставке Лев Бертовский.

Если возникает подозрение, нужно или самому подойти и уточнить, либо обратиться к прохожим, чтобы они спросили, насколько ребенок с этим человеком знаком, куда они идут — тогда все будет ясно Лев Бертовский.

Ольга Латынцева добавила, что стоит сразу же уточнять, где родители ребенка и знает ли он их номера, чтобы позвонить и убедиться: рядом находится не чужой человек. Такая бдительность может помочь предотвратить преступление.

«Главное — не проходить мимо. У нас же большая часть преступлений происходит из-за того, что люди просто проходят мимо. Не надо бояться спрашивать: а кто это, а что происходит, нужна ли тебе помощь. Потому что есть хоть один шанс из тысячи, что ты можешь помочь, нужно попробовать», — подчеркнула психолог.

Если подойти и вмешаться возможности нет, но вы заподозрили неладное, криминалист и бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов посоветовал пойти следом и позвонить в полицию, сообщить о своих подозрениях, описать место и внешний вид взрослого и ребенка.

Инструкция для родителя

Если вы подозреваете, что пропал ваш ребенок, криминалист и бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов советует не терять времени зря, а сразу обращаться в полицию. Поиски несовершеннолетних начинаются незамедлительно. Лев Бертовский добавил, что подозрение у родителей должны вызвать любые отклонения от графика и привычного алгоритма передвижений.

Если, например, из школы ребенок обычно возвращается в 16:00, а сейчас его до 17:00 или 18:00 нет, то надо бить тревогу. Причем сразу обращаться в полицию, не бояться, что это смешно, что ребенок загулял и так далее Лев Бертовский.

«Лучше попасть в нелепую ситуацию, чем позволить, чтобы с ребенком что-то случилось», — согласилась Латынцева.

Михаил Игнатов отметил, что чем быстрее обращение поступит в полицию, тем быстрее начнутся квалифицированные поиски. Правоохранителям нужно дать всю полную информацию: куда ребенок ушел, во сколько, с кем дружит и общается, где бывает и так далее.

«Дальше нужно начать самим с фотографией ребенка ходить, спрашивать у местных. Важная информация может быть получена таким образом случайно — кто-то видел ребенка с неизвестным мужчиной, например, выглядел так-то и так-то. Уже можно поднять камеры», — объяснил криминалист. Игнатов подчеркнул, что искать нужно начинать сразу, не надеясь на то, что ребенок загулял и вернется сам.