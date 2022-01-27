Родители пропавшей девочки под Новгородом обвинили друг друга в убийстве

Мать двухлетней девочки и ее сожитель, заявившие о пропаже ребенка в Новгородской области, на допросах обвинили друг друга в ее убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина рассказал, что мать девочки якобы сама призналась ему, что убила ее. Он заявил, что вечером они сидели в бане. Когда он поддал пару, ей стало жарко, она пошла домой, где была девочка. Примерно через полчаса она вернулась и сказала, что пила чай. Но при этом сильно нервничала. Он спросил, что случилось. Она ответила, что задушила девочку и спрятала тело. А когда мужчина спросил, где труп, она сказала, что не помнит.

Женщина же заявила, что девочку, как она считает, убил ее сожитель. Она объяснила, что сначала выгораживала его, потому что сомневалась, но теперь уверена, что он убил ее дочь. По ее словам, из бани она никуда не выходила. Наоборот, это ее кавалер отсутствовал где-то 30 минут. И что он делал в это время, она не знает.

Согласно показаниям женщины, ее сожитель мог убить девочку, потому что она всегда лежала с ними на диване и мешала ему заниматься с ней сексом.

Мужчина в своих показаниях также заявил, что женщина постоянно оставляла детей одних. Она в свою очередь сказала, что оставляла их не больше чем на час.

В доме, где жила девочка, в печке нашли останки, похожие на кости. Но предварительная экспертиза показала, что они не принадлежат человеку.

Ранее RT показал видео из дома, где проживала девочка.