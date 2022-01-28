Дело об убийстве завели после пропажи мальчика под Тверью

В городе Торопце Тверской области пропал семилетний мальчик. По факту исчезновения ребенка завели уголовное дело об убийстве, сообщили на сайте регионального управления СК.

Местонахождение мальчика неизвестно с прошлого вечера. В последний раз ребенка видели в продуктовом магазине, в который он зашел около 17 часов, после этого он исчез.

Сейчас все силы брошены на его поиски. Мальчика ищут следователи, криминалисты, полицейские, волонтеры. Устанавливают возможных очевидцев. Изучают записи с камер.

Распространяют ориентировки. Сообщается, что ребенок ростом около 150 сантиметров, был одет в зеленую куртку, черные штаны с белыми лампасами, шапку с помпоном, черные ботинки. У мальчика короткие русые волосы.

Предположительно, ребенка из дома отпустила няня. Он пошел в магазин, чтобы купить яблоки. В городе уже обследовали все открытые люки, проверили заброшенные здания, но это не дало результатов. Волонтеры также пытаются найти записи с регистраторов машин, которые могли проезжать в районе магазина и около дома, где проживал мальчик.

Накануне в Новгородской области арестовали мать пропавшей двухлетней девочки.