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    28 января 2022, 09:47

    Дело об убийстве завели после пропажи мальчика под Тверью

    СК возбудил дело об убийстве после исчезновения мальчика в Тверской области

    Александр Блинов

    В городе Торопце Тверской области пропал семилетний мальчик. По факту исчезновения ребенка завели уголовное дело об убийстве, сообщили на сайте регионального управления СК.

    Дело об убийстве завели после пропажи мальчика под Тверью

    Местонахождение мальчика неизвестно с прошлого вечера. В последний раз ребенка видели в продуктовом магазине, в который он зашел около 17 часов, после этого он исчез.

    Сейчас все силы брошены на его поиски. Мальчика ищут следователи, криминалисты, полицейские, волонтеры. Устанавливают возможных очевидцев. Изучают записи с камер.

    Распространяют ориентировки. Сообщается, что ребенок ростом около 150 сантиметров, был одет в зеленую куртку, черные штаны с белыми лампасами, шапку с помпоном, черные ботинки. У мальчика короткие русые волосы.

    Предположительно, ребенка из дома отпустила няня. Он пошел в магазин, чтобы купить яблоки. В городе уже обследовали все открытые люки, проверили заброшенные здания, но это не дало результатов. Волонтеры также пытаются найти записи с регистраторов машин, которые могли проезжать в районе магазина и около дома, где проживал мальчик.

    Накануне в Новгородской области арестовали мать пропавшей двухлетней девочки.