Московскому региону пообещали морозы после ночного снегопада. Кажется, скоро зима

Ночной снегопад в Москве стал причиной массовой аварии и пробок. По мнению синоптиков, снег задержится в Москве как минимум на неделю, а небольшой мороз не даст ему растаять. Впрочем, большие снегопады еще впереди: россиянам обещают снежную и теплую еврозиму.

Первый снегопад принес аварии и пробки

Хотя снег в этом году выпал в Москве и Подмосковье еще 19 октября, первый полноценный снегопад прошел только в ночь на 11 ноября. Из-за него уже произошла массовая авария на Дмитровском шоссе, возле МКАД. Скользкая дорога стала причиной столкновения 16 машин. В ДТП попали два самосвала, бензовоз и легковые автомобили. Полицейские на полчаса перекрыли съезд с МКАД.

Также ночью, в 03:00–04:00, на Дмитровском шоссе по направлению в область произошло пять различных дорожно-транспортных происшествий, сообщил Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы. Механические повреждения получили 10 автомобилей.

Утром большой затор был в районе Садового кольца. На МКАД уборочные машины не вышли, и из-за этого поток машин двигался со скоростью около 50 километров в час. Кроме того, большие пробки возникли из-за очереди к шиномонтажникам, написал РЕН ТВ. Видимо, многие автомобилисты решили сменить шины на зимние.

Предзимье в московском регионе

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «360», что в ближайшие дни в московском регионе больше снега не станет. Днем прогнозируют плюсовую температуру и дождь. В ночные часы температура будет около нуля, также не исключены осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Температура воздуха в четверг +1…+3, в пятницу она повысится до +3…+ 5 градусов, то есть чуть выше климатической нормы. Что касается выходных, то сохранится характерная погода предзимья — то, что мы как раз сейчас переживаем. 13 ноября, в течение всех суток, местами сохранятся небольшие осадки, ночная температура будет +1…+3, днем +2… +4 градуса», — сообщила Позднякова.

Метеоролог отметила, что характер погоды станет меняться во второй половине дня в воскресенье. Ночь еще будет ясной, без осадков, а уже после полудня местами начнется небольшой снег, который принесет холодный атмосферный фронт. Ночная температура будет около -1…-2 градусов, днем в первой половине дня в разных районах Москвы будет от 0 до +3 градусов.

«Что касается следующей недели, то тут погоду будет определять уже мощный антициклон: мы будем находиться на его восточной периферии, то есть у нас будет преобладать заток холодного арктического воздуха. Поэтому в ночные часы температура станет повсюду отрицательной, порядка -2… -7 градусов. Дневная же будет -4…+1 градус», — сказала Позднякова.

Так как дневная температура в большей части Москвы будет ниже нуля, местами выпадающий снег не растает, уточнила метеоролог. Такая умеренно морозная погода с небольшим снегом сохранится до середины следующей недели.

Зима будет теплой и снежной

В целом синоптики прогнозируют для России теплую зиму с большим количеством снега. В декабре, январе и феврале будет в среднем на два градуса теплее нормы. Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал наступающую зиму комфортной и предположил, что на будет похожа на европейскую.

Между тем специалисты «Яндекс.Погоды» назвали города-рекордсмены по самым снежным зимам в России. После анализа данных за последние 10 лет победил Челябинск, в котором общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 181 сантиметр. Городу также принадлежит рекорд последнего десятилетия по толщине выпавшего за сезон снега.

На втором месте Пермь, у которой снег дорос до 143 сантиметров, бронзу получил Нижний Новгород за 126 сантиметров. Самый снежный день был в Волгограде: там 11 декабря 2013 года выпал сразу 31 сантиметр снега. Меньше всего снега выпадает в Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону.