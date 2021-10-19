Первый снег выпал в нескольких регионах России. Но утепляться пока рано

В Москве, Московской области и других регионах России выпал первый снег. Синоптики уверены, что для середины осени первые снежинки абсолютно нормальны и до полноценной зимы пока что далеко. В ближайшие дни жителей Москвы и Подмосковья ожидает тепло, которое чуть позже сменится холодами.

В Москве первый снег заметили в районе жилого комплекса «Саларьево Парк» в поселении Московский. Но осадки были едва заметными и не долетали до земли.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупреждала, что погода в Москве и Московской области будет неустойчивой, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура также будет меняться, а самым холодным днем станет среда.

Похожая ситуация была в Санкт-Петербурге. Жители северных районов города выкладывали в соцсети фото и видео дождя с мокрым снегом.

В Мурманске также выпали осадки вместе со снегом, начался сильный ветер. В регионе ожидается снег, метель и гололедица на дорогах, сообщило РИА «Новости».

Зимние осадки удивили и жителей Вологодской области. В регионе снег покрыл землю, но к середине дня уже растаял, написал сайт вести35.рф.

Ждать ли зимы

Снег в середине осени может стать для многих неожиданностью, однако аномальной такую погоду нельзя назвать. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «360», что осадки со снегом в октябре абсолютно нормальны.

С середины октября идет период, который называется предзимьем. Осадки выпадают и в виде снежинок, и в виде мокрого снега, и в виде дождя Роман Вильфанд.

В течение вторника также возможно выпадение небольших осадков со снегом. По словам Вильфанда, снегопадов и сильных дождей не ожидается, поэтому о резком приходе зимы можно не волноваться.

Схожее мнение выразил и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он рассказал, что выпадение небольшого снега в середине октября — обычное явление. Оно вызвано вторжением холодного воздуха, который спровоцировал мощный циклон, кружащий над северо-востоком европейской части России.

«Именно он сформировал мощные северные потоки, которые принесли к берегам Невы и берегам Москвы-реки первые очаги снега», — объяснил специалист.

Погода в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве и Подмосковье погода будет холодной. Вильфанд отметил, что в среду столбик термометра опустится до −4 градусов, а дневная температура будет около +5 градусов.

«Начиная с послезавтрашнего дня будет тепло. Температура поднимется до +14 и даже до +15 градусов, а затем опять будет постепенное понижение», — добавил специалист.

Схожий прогноз дала Татьяна Позднякова. Она отметила, что в четверг Москву и Подмосковье ожидает потепление до +10 градусов, а в пятницу — до +14. В выходные снова будет холодно.

Ожидать постоянного снегопада пока что рано. Михаил Леус рассказал, что временный снежный покров образуется уже несколько лет подряд 24 октября, а постоянный — только 26 ноября. Однако в этом году снег может выпасть раньше.

«Первый снежный покров в Москве образуется в конце первой декады ноября, а постоянный — на стыке ноября и декабря», — объяснил специалист.