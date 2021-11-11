Стали известны подробности аварии с 16 машинами на МКАД

В массовое ДТП с участием 16 машин на МКАД попали два самосвала, бензовоз и легковушки. Полицейские перекрыли съезд с дороги всего на полчаса. По предварительным данным, авария произошла из-за скользкого асфальта. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

«В 04:00 на Дмитровском шоссе, сразу после МКАД, была массовая авария: пару самосвалов, бензовоз и пяток легковушек. Скользко. ДПС перекрывали на полчаса съезд со МКАД — разгребали. Дорожники пролили и все запустили», — поделился подробностями аварии собеседник.

Ранее о массовой аварии на съезде со МКАД сообщили экстренные службы столицы. В Москве сегодня плохая погода, на дорогах скользко.

В начале этой недели Госавтоинспекция Москвы предупредила водителей о том, что с заменой резины больше тянуть нельзя. В город пришла минусовая температура.