Названы российские города с самыми снежными зимами

Челябинск, Пермь и Нижний Новгород стали города-рекордсменами по самым снежным зимам в России. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс.Погоды».

Специалисты провели исследование, изучив данные метеонаблюдений за последние 10 лет, и установили, что самые снежные зимы бывают в Челябинске. Там общая толщина снега, выпавшего за сезон, составляет в среднем 181 сантиметр, сообщил ТАСС.

В Перми, оказавшейся на втором месте, этот показатель составил 143 сантиметра. В Нижнем Новгороде — 126 сантиметров.

Аналитики отметили, что Челябинску также принадлежит рекорд последнего десятилетия по толщине выпавшего за сезон снега. Зимой 2013–2014 годов она оказалась равна 240 сантиметрам. В исследовании есть и данные о самом снежном дне. Его зафиксировали в Волгограде 11 декабря 2013 года, когда в городе выпал сразу 31 сантиметр снега.

Меньше всего снега выпадает, по данным специалистов, зимой в Санкт-Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону. В Петербурге снежный покров в среднем составляет 86 сантиметров, в Волгограде — 66 сантиметров, а в Ростове-на-Дону — 46 сантиметров.

В этом году первый снег выпал в Москве, Московской области и других регионах уже 19 октября.