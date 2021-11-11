Массовое ДТП произошло на Дмитровском шоссе, возле МКАД. Из-за гололедицы здесь столкнулось сразу 16 автомобилей.

Об аварии сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. По его словам, данные о возможных пострадавших уточняются.

В понедельник Госавтоинспекция Москвы предупредила водителей о дедлайне для замене летних шин на зимние. Температура опустилась до минусовых значений уже в ночь на вторник, также синоптики пообещали осадки в виде снега или дождя, сильный ветер и гололедицу на дорогах.

«Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то никуда не выезжайте», — попросили в ведомстве.