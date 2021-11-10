Россиянам рассказали, какой будет предстоящая зима

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, какой будет предстоящая зима в России. По словам синоптика, российских граждан ожидает теплый сценарий, то есть три зимних месяца будут похожи на «еврозиму». Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы (климатической, — ред.), но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям. То есть я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее „еврозиму“», — пояснил синоптик.

Тишковец также вспомнил народные приметы, касающиеся зимы. По его словам, многие из них имеют место быть. Он и его коллеги «прогнали» приметы через климатическую статистику. Оказалось, что 90% из них работают.