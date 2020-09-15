Российский МиГ-29 нашли на предвыборном плакате Трампа. В этом увидели политику и саботаж

Меньше двух месяцев остается до президентских выборов в США. Действующий лидер страны Дональд Трамп решил зайти с позиции силы, сделав плакат с призывом поддержать американские войска. Только вот на фотографии почему-то оказались российский истребитель МиГ-29 и автомат АК-74. Военные эксперты объяснили такой ход политикой и саботажем.

Сейчас в США продолжается предвыборная гонка кандидатов в президенты. Участники проводят встречи с избирателями, озвучивают обещания и занимаются всевозможной агитацией. Одним из элементов предвыборной рекламы Трампа стал плакат с силуэтами вооруженных солдат и истребителей, а также надписью: «Поддержи наши войска».

Плакат с военными привлек внимание издания Politico, которое решило узнать мнение экспертов. Те, в свою очередь, увидели в изображениях самолетов российские истребители.

«Это определенно МиГ-29. Я рад видеть, что он поддерживает наши войска», — заявил участвовавший в проектировании самолетов F-16 и F-10 для американских ВВС Пьер Спрей.

Он пояснил, что к такому выводу его привели угол наклона хвоста самолета и расстояние между двигателями. Кроме того, российскую технику признал и руководитель Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов. По его словам, на плакат попал не только МиГ-29, но и штурмовая винтовка АК-74. Это оружие на баннере держит стоящий справа солдат.

Рекламный плакат сделали в предвыборном комитете Трампа Make America Great Again. Управлением занимаются представители президента и Национальный комитет республиканцев. Баннер сняли с публикации 12 сентября, но он успел облететь все соцсети. Пользователи даже стали выкладывать коллажи с оригинальными снимками истребителя. Если сопоставить силуэты, то можно увидеть, что они идентичны.

Судя по всему, разработчики баннера взяли стоковое изображение с портала Shutterstock.com. Фотография называлась «Военные силуэты солдат и ВВС на фоне заката неба». Разместил оригинальный кадр на сайте пользователь BPTU из Андорры.

«Чистой воды политика»

Пухов рассказал «360», что иностранные журналисты попросили его назвать модель истребителя, изображенного на баннере. Эксперт сразу же определил принадлежность самолета и указал на российский автомат.

«Обводы МиГ-29 ни с каким самолетом не спутаешь. Они очень характерные, точно так же, как и пламегаситель со стволом АК-74 выглядят совершенно узнаваемо. Ни с чем другим не перепутаешь», — отметил руководитель Центра анализа стратегий и технологий.

При этом автоматы Калашникова действительно есть на вооружении американских военных. По словам эксперта, военнослужащие США еще со времен войны во Вьетнаме очень уважали российские автоматы. Они использовали АК-74 в целом ряде операций из-за его неприхотливости и возможности работы в неблагоприятных условиях.

Пухов подчеркнул, что присутствие на баннере автомата нельзя назвать чем-то удивительным, а вот изображение МиГ-29 вызывает смех. При этом эксперт связывает шумиху вокруг такой ошибки на предвыборном плакате с политической борьбой Трампа.

«Если бы это был постер, сделанный кем-то другим, то не было бы такой остроты. Если бы его использовал Джордж Буш после 11 сентября, то, я думаю, никому бы в голову не пришло увидеть в этой технической ошибке какой-то заговор», — пояснил Пухов.

Он добавил, что сейчас борьба обострилась на фоне предвыборной кампании. Если Джо Байдену указывают на преклонный возраст, то к Трампу применяют стандартные обвинения в связях с Россией.

«Я думаю, что все это к реальности имеет опосредованное отношение. Это все чистой воды политика», — заключил военный эксперт.

Рекламный плакат Трампа изучил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он заверил, что изображение МиГ-29 не вызывает никаких вопросов. При этом специалист подчеркнул, что допущенная ошибка касается именно США.

«Что касается МиГ-29, здесь сомнений нет — это МиГ-29. <…> Силуэт очень четко совпадает с реальным образцом. Что касается автомата Калашникова — похоже. <…> Если они славят наше оружие в предвыборной кампании Трампа, то флаг им в руки. Пусть продолжают это делать, мы с удовольствием будем наблюдать», — сказал Коротченко.

«Может быть саботаж»

Сомнений американский плакат не вызвал и у военного эксперта, директора центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова. С первого взгляда на фотографию он заявил, что на нем изображены МиГ-29 и АК-74.

«Тут все в тени, но видны характерные обводы, фюзеляж. <…> Многие знают, как выглядит этот самолет. Что касается автомата Калашникова, здесь характерный ствол — узнаваемый очень. На что это намек, можно привести массу версий», — отметил эксперт.

По словам Коновалова, самолеты четвертого поколения во многом схожи, но на предвыборном баннере узнаваем МиГ-29. Несмотря на общие черты, у каждого истребителя есть свои особенности. Целью создателей плаката мог стать даже саботаж.

«У Трампа масса врагов в самых разных структурах. Это может быть даже саботаж — специально сделали так, чтобы на плакате было изображено русское оружие, причем узнаваемое, чтобы возник спор, чтобы в очередной раз обвинить Трампа в симпатиях к Российской Федерации», — объяснил эксперт.

Или же с помощью плаката могли специально устроить хайп и привлечь внимание к предвыборной кампании Трампа. Причины для изображения российской техники могли быть разными, но ошибки точно быть не могло, считает эксперт.