«Поддержи наши войска». В предвыборной рекламе Трампа нашли фото российских самолетов

Один из рекламных плакатов предвыборной кампании президента США Дональда Трампа призывает поддержать американских военных. Вот только в нем использовали снимки истребителей и оружия российского производства.

На рекламный баннер обратило внимание издание Politico. На фотографии над американскими военными летят самолеты, а подпись гласит: «Поддержи наши войска».

Эксперт Пьер Спрей заметил, что на фото изображены МиГ-29. Он участвовал в проектировании самолетов F-16 и F-10 для американских ВВС.

Российские самолеты узнал и руководитель Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов. Кроме того, добавил он, солдат справа вооружен штурмовой винтовкой АК-74.

Рекламу сделали в предвыборном комитете Дональда Трампа Make America Great Again, которым управляют представители президента США и Национальный комитет республиканцев. Ее пустили в эфир с 8 по 12 сентября. Использованное для баннера изображение стоковое. Фотография доступна на портале Shutterstock.com и озаглавлена «Силуэты солдат и военно-воздушных сил на фоне закатного неба».