Трамп намекнул на возможное помилование Сноудена. Президент США поставил себя в опасное положение перед выборами

Дональд Трамп заявил, что внимательно изучит дело экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена, намекнув на возможное помилование. Ранее президент называл Сноудена предателем и призывал к его казни. Политолог рассказал «360», почему Трамп мог передумать.

В интервью для The New York Post Дональд Трамп неожиданно заговорил об Эдварде Сноудене.

«Многие люди считают, что с ним обращаются несправедливо. Я имею в виду, я это слышу. Я определенно мог бы взглянуть на это», — сказал он.

По словам президента США, он никогда не встречался и не был знаком со Сноуденом, но знает, что многие люди на его стороне. И Трамп хочет изучить это дело повнимательнее.

Сноуден раскрыл строго засекреченную информацию Агентства национальной безопасности в 2013 году. Он тайно передал эти данные The Guardian после того, как сбежал в Гонконг, а затем вылетел в Москву, чтобы избежать экстрадиции в США. В настоящее время проживает в России.

Разоблачения Сноудена о масштабах слежки за коммуникациями в США вызвали крупный внутренний и международный скандал. Они спровоцировали жаркие дебаты по поводу прослушиваний со стороны правительства. Для многих защитник гражданских свобод Сноуден стал героем, но для других он считается предателем.

Трамп отметил, что мало что знает об этом деле, но слышал веские аргументы за и против помилования. Затем он добавил, что рассмотрит этот вопрос. Это показывает заметное изменение в его позиции к Сноудену. Ранее Трамп считал, что Сноуден предатель и заслуживает казни. До того как вступить в должность президента он написал об этом не менее 45 раз в Twitter.

Новый заход на звание предателя

Политолог Эндрю Корыбко считает, что Трамп может заигрывать с идеей освобождения Сноудена в рамках своей предвыборной кампании. Дело в том, что Сноуден популярен среди большинства американцев, даже среди демократов. Он смог доказать то, что многие ранее предполагали, и раскрыл то, насколько обширна и глубока глобальная шпионская сеть США.

Дональду Трампу под силу освободить Сноудена, но это может вызвать ряд проблем.

«Даже заигрывая с этой идеей, он уже вызвал много критики в свой адрес», — подмечает Корыбко в разговоре с «360».

Эти действия разозлят «глубинное государство» Трампа, поскольку влиятельная правящая фракция считает Сноудена предателем. А враги президента тут же навесят на него клеймо «врага национальной безопасности» и в очередной раз назовут «пророссийским предателем».

Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России, в разговоре с РИА «Новости» положительно оценил слова Трампа.

«Сам факт, что Трамп об этом заявил, свидетельствует о том, что он неравнодушен, поэтому я думаю, что он будет разбираться [в ситуации]», — сказал адвокат.

Он также подчеркнул: что речь должна идти не о помиловании, а о прекращении всех возможных преследований Сноудена. По словам адвоката, он не совершал преступления. Сноуден рассказал о грубейших нарушениях прав и свобод не только американцев, но и граждан других государств.

В 2016 году была создана петиция с призывом к Бараку Обаме помиловать Сноудена. Документ собрал миллион подписей в 2017 году и был доставлен ​​в Белый дом.