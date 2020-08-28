Врач: Байден может стать первым президентом с болезнью Альцгеймера

Он заявил, что, несмотря на развитие медицины и материальные возможности Байдена, ему лучше не занимать такую серьезную должность.

«По Байдену заметно, что у него есть краткое нарушение памяти, но, чтобы точно сказать, страдает ли он деменцией, надо провести его тестирование — нужно собрать консилиум психиатров, полиневрологов и т. д. И поскольку ему 78 лет — это календарный возраст старости, то американцы, наверное, скоро к этому придут», — заявил Новоселов.

Он также подчеркнул, что существует возможность, что Байден станет первым президентом с болезнью Альцгеймера.

По словам врача, человек каждые 10 лет теряет 3% памяти. Он становится не способен не только не запоминать информацию, но и воспроизводить ему сложно. Специалист отметил, что от решений лидера страны зависит все.