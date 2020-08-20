«Калашников» показал новое оружие. У образцов есть конкуренты, но искать их не нужно

В концерне «Калашников» рассказали о новых видах оружия, которые представят на форуме «Армия-2020» с 23 по 29 августа. Рассказываем о некоторых из них и объясняем, почему их не следует сравнивать с иностранными аналогами.

АК-19

Этот автомат представят официально на форуме «Армия-2020». Он весит 3,35 килограмма, имеет легкий приклад и щелевой пламегаситель, который позволяет быстро установить глушитель.

АК-19 создан на базе АК-12 в калибре НАТО — 5,56 миллиметра. Его разработали в рамках программы «Ратник» как элемент оснащения российских военных и приняли на вооружение в конце 2018 года.

Компактный пистолет Лебедева

Государственные испытания оружия завершились недавно. Пистолет Лебедева (ПЛК) нужен, чтобы в будущем заменить легендарный пистолет Макарова. ПЛК рекомендовали принять на вооружение не только МВД России, но и в другие силовые структуры.

По словам генерального директора концерна «Калашников» Дмитрия Тарасова, в 2021 году, вероятно, появится государственный контракт на изготовление первой серийной партии пистолетов ПЛК.

Пистолет Лебедева разрабатывался под использование патронов калибра 9×19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия 220 миллиметров (длина ствола 127), а базовая версия пистолета оснащена коробчатым магазином на 14 патронов.

Ручной пулемет РПЛ-20

Разработка РПЛ-20 только началась, но на форуме пулемет уже продемонстрируют зрителям. Это оружие, по сути, модифицированная версия РПК-16, который представили в 2017 году. Он основан на конструкции автомата АК-12, но имеет увеличенные дальность стрельбы и плотность автоматического огня, позволяя стрелять как с упора, так и с рук. Главным его отличием от автоматов и предыдущих вариантов ручных пулеметов является возможность смены ствола. Оружие использует стандартные патроны калибра 4,45 миллиметра, коробчатые магазины на 30 и 45 патронов, а также барабанный магазин на 95 патронов.

Ручной пулемет РПК-16/Источник фото: РИА «Новости»/Михаил Воскресенский

Заместитель председателя движения «Сильная Россия», Герой России полковник Александр Головашкин сказал РИА «Новости», что РПЛ-20 будет иметь сменные стволы разной длины, чтобы исключить перегрев. Кроме того, у пулемета появится телескопический приклад, что сделает оружие более удобным для стрелка.

«Малыш»

«Малыш» — малогабаритный автомат для самообороны. Пока он проходит предварительные испытания, но вскоре начнутся государственные.

«В настоящее время завершился этап предварительных испытаний и идет подготовка и изготовление опытных образцов для проведения государственных испытаний», — сказал генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Малогабаритный АМ-17/Источник фото: РИА «Новости»/Михаил Воскресенский

Подобные аппараты разрабатываются в двух калибрах: 5,45 и девять миллиметров. Вес «Малыша» примерно на килограмм меньше веса общевойскового автомата.

Смарт-ружье на базе MP-155

МР-155 — первое в России смарт-ружье. Сам концерн называет разработку уникальной, потому что пушка сможет синхронизироваться с гаджетами.

На ролике видно, что ружье выполнено в футуристичном дизайне, на нем установлены коллиматорный прицел и дисплей для синхронизации с мобильными девайсами.

Выбор оружия

Учредитель и директор ООО «Центр анализа мировой торговли оружием» Игорь Коротченко в беседе с «360» отметил, что у вышеуказанных видов оружия огромное количество конкурентов, но это не делает образцы слабее или сильнее. Все дело в выборе заказчика.

Бессмысленно говорить, какие есть конкуренты. Конкурентов сотни существуют в мире. Говорить о том, кого мы переплюнули, — глупо и смешно. Оружие «Калашникова» конкурентоспособно на мировом рынке, но аналогов десятки по каждому образцу Игорь Коротченко.

Страны, которые выбирают тот или иной оружейный бренд, ориентируются не только на эффективность вооружения, но и другие детали, в том числе политические отношения. То есть государствам, покупающим оружие, нужно не только привычное и эффективное вооружение, но и партнер. Например, в странах НАТО «Калашникова» вообще нет, несмотря на его преимущества.