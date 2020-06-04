Сирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила от России вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29. Посольство нашей страны в Сирии рассказало об этом на своей странице в Twitter.

Военные уже начали выполнять полеты на этих истребителях, говорится в сообщении.

Военные самолеты доставили в Сирию в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Истребители МиГ-29 появились у военных в конце 1980-х — начале 1990-х годов. На смену им приходит усовершенствованная модель — МиГ-35. ВКС России уже получили несколько таких новейших самолетов. Ожидается, что в будущем они полностью заменят МиГ-29.

МиГ-35 — это многоцелевой истребитель из поколения 4++. Впервые его испытали в 2017 году, а уже на следующий день в Подмосковье состоялась международная презентация самолета.

В 2018 году компания «МиГ» и Минобороны РФ заключили контракт, до 2023 года в России должны появиться шесть новейших легких истребителей МиГ-35.