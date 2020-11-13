Бессимптомные и переболевшие особенно опасны. Главные мифы о том, когда коронавирус уже не заразен

COVID-19 все еще остается сравнительно новой и неисследованной болезнью. Из-за этого вокруг него складывается большое количество мифов, которые могут быть опасны для здоровья людей. Если вы переболели коронавирусом — значит, маску носить не надо? Люди с антителами перестают быть заразными? Маска нужна для нашей собственной защиты? Развеиваем главные заблуждения о том, что происходит с людьми, которые уже перенесли болезнь.

Переболел, значит, незаразен?

Одни из самых опасных распространителей нового коронавируса, по мнению заслуженного врача России, пульмонолога Александра Карабиненко, это уже переболевшие люди, которые отказываются носить маски.

Популярное заблуждение: переболевшие граждане не являются переносчиками инфекции, поэтому могут пренебрегать мерами предосторожности, которые рекомендуют врачи и власти. Однако на самом деле именно такие люди опаснее всех в плане распространения коронавируса.

«Перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Они распространяют коронавирус свободно и без всяких препятствий», — уверен Карабиненко.

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский подтвердил «360» — переболевший человек все еще выделяет частицы вируса, хоть и в меньшем объеме. Вирус сохраняется в верхних дыхательных путях, а значит, может передаваться воздушно-капельным путем, даже если человек не чихает и не кашляет, а просто разговаривает.

Этого может оказаться достаточно для того, чтобы распространить заразу, — все зависит от иммунитета человека. И только маска может стать барьером для распространения инфекции.

«Людям нужно носить маски, потому что если они этого не делают, они подают дурной пример. Маски работают, когда их носят все, психологический эффект такой. Когда общество просто демонстрирует свою собранность, это очень важно», — убежден Аграновский.

Антитела — гарантия безопасности?

Если человек уже переболел COVID-19, это не значит, что он не сможет повторно заразиться, даже если у него обнаружили антитела к вирусу. Многие считают, что если антитела в организме есть, то уже сформировался иммунитет и повторного заражения можно не бояться. Однако врачи утверждают, что это не так.

Прежде всего, уверен Аграновский, подвох заключается в том, что иммунитет к коронавирусу вырабатывается в организме не навсегда, а всего на несколько месяцев — это уже доказано исследованиями. Показательно и то, что некоторые люди заражаются по второму разу.

«По некоторым данным, иммунитет к этому возбудителю держится только некоторое время, месяцы. То есть уже через четыре-пять месяцев количество антител падает и человек может снова заразиться, описаны такие моменты», — говорит Аграновский.

Есть и другой подвох. По словам эксперта, антитела тоже бывают разными — их наличие в организме еще не обозначает, что иммунитет выработался. Прежде всего врачи обращают внимание на количество антител: если их слишком мало, то риск снова подхватить вирус очень велик.

«Кроме того, с нами соседствует еще четыре похожих коронавируса, которые вызывают легкие ОРВИ. К ним тоже могут быть антитела, которые могут давать кросс-реакцию с COVID-19: антитела обнаружили, а они не такие, как надо, защиты не дают», — добавил Аграновский.

Нет симптомов, значит, незаразен?

Есть и другой, крайне опасный и популярный миф, распространить который помогла сама Всемирная организация здравоохранения. Еще совсем недавно в ВОЗ заявили, что люди, у которых болезнь протекает бессимптомно, неопасны для окружающих и не могут их заразить.

Однако очень скоро стало понятно, что эксперты ошиблись — болезнь все еще новая. В самой же ВОЗ подтвердили, что переносчиков коронавируса среди бессимптомных больных немало. Однако люди уже не хотели об этом слышать.

Тем не менее даже московские власти смогли подтвердить, что бессимптомные больные все равно очень опасны. Исследование с участием более 350 тысяч жителей столицы показало, что число зараженных в кругу общения как бессимптомных больных, так и тех, кто тяжело переживает COVID-19, примерно одинаковое, то есть наличие или отсутствие симптомов никак не влияет на степень распространения инфекции.

Влияет на это добросовестность исполнения тех мер, которые предлагают врачи и власти: соблюдение масочно-перчаточного режима и социальной дистанции.