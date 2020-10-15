Вред антимасочников. Как нежелание носить средства защиты портит жизнь окружающим

Нежелание людей надевать маску в общественных местах все чаще приводит к скандалам. Причем страдают не только нарушители, которых штрафуют, но и окружающие. Так, зрительница без маски едва не сорвала спектакль в Театре на Таганке. В США и России из-за пассажиров-нарушителей задерживают самолеты. Чтобы вывести всех их, пришлось вмешаться полиции. И это законно.

Мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» 14 октября в Театре на Таганке оказался под угрозой срыва. Одна из зрительниц наотрез отказалась надеть маску в зале. Начало спектакля отложили. Ее уговаривали другие зрители, работники театра и режиссер постановки — безуспешно. Как отметили в театре, она вела себя агрессивно — при этом на кадрах видно, что у девушки на подбородке была маска.

Проблему решили приехавшие полицейские, которые вывели зрительницу из зала. С опозданием на час спектакль все же начался. На нарушительницу составят административный протокол. А значит, за упрямство ей придется заплатить четыре тысячи рублей штрафа.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима. В магазинах, транспорте и других общественных местах регулярно проводят рейды. Из-за нарушений приостанавливают работу супермаркетов и торговых центров, а штрафуют не только организации, но и самих нерадивых граждан.

Маски как необходимость

Масочный режим не чья-то прихоть, он нужен для индивидуальной и общественной защиты, напомнил вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. В местах, где нельзя дистанцироваться, средства защиты нужно носить обязательно.

Антимасочники — одна из главных причин того, что коронавирус снова распространяется, считает заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ, профессор Сергей Нетесов. Отказом от масок, ношением их на шее или подбородке эпидемию не остановить.

«Я считаю, руководство театра поступило совершенно верно. Нужно вводить гораздо более серьезные санкции для тех, кто не выполняет постановления. Мы должны как-то остановить эту эпидемию. И здесь сознательно носить маску должен каждый человек. Он должен сознательно понимать, что даже если у него нет симптомов, он может распространять вирус. Люди, которые не носят маски, — главные нарушители нашей противоэпидемической борьбы», — отметил вирусолог.

Выводить антимасочников законно?

Администрация театра поступила правильно, заявил «360» адвокат Тимур Маршани. Маски — единственная возможность купировать распространение коронавируса. Существуют рекомендации главного санитарного врача Москвы и Роспотребнадзора об использовании средств защиты в общественных местах.

«Решение абсолютно законное и обоснованное. Правилами внутреннего распорядка театра установлены соответствующие ограничения на посещение без средств личной гигиены. Помимо этого, обязательные для общественных мест и мест социальной инфраструктуры требования установлены санитарными врачами. Из-за таких зрителей театр могут оштрафовать. И возврат денег за билет тут невозможен, если зрителю будет запрещено посещать представление, на котором он должен был присутствовать», — добавил Маршани.

В день спектакля в Москве заболели 4573 человека, накануне — 4618. Такая печальная статистика, считает адвокат, лишний раз подтверждает, как необходим масочный режим. И если его нарушили, организация на законных основаниях может отказать зрителю, пассажиру или покупателю в получении оплаченной услуги.

«Услуга оказывается в составе группы лиц, которые находятся в этом общественном месте. То есть это не закрытое помещение, где изолированно находится человек. Там находится группа людей, жизнь которых подвергает опасности лицо, находящееся без маски. Поэтому абсолютно законно могут отказать в предоставлении услуги», — пояснил Маршани.

Антимасочный вред

Антимасочники не только угрожают безопасности окружающих, но и могут испортить им жизнь. Из-за упрямой зрительницы остальным пришлось час сидеть в зале и ждать начала спектакля. Автовладельцам наверняка пришлось переплатить за парковку в центре Москвы. Зрители из Подмосковья, вероятно, опоздали на вечерние электрички. Артисты, музыканты и сотрудники театра работали на час дольше.

В США в похожей ситуации недавно оказались пассажиры рейса Spirit Airlines в Чикаго. Им пришлось выйти из самолета и подождать, пока полиция не заберет женщину с ребенком-аутистом. Мальчик несколько раз снимал маску и отказывался надевать ее. Покинуть самолет добровольно семья отказалась. Авиакомпания вернула им стоимость перелета, но запретила пользоваться своими услугами.

В России по тем же причинам антимасочницу высадили из бизнес-класса «Аэрофлота», а потом оштрафовали. Она решила отомстить и заявила, что выкупит билеты на какой-нибудь рейс перевозчика и проведет эксперимент: подарит билеты единомышленницам, которые по очереди будут отказываться надеть маску в самолете. В ответ представители «Аэрофлота» обратились в полицию и попросили привлечь нарушительницу к ответственности за такие призывы.