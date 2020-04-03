ВОЗ признала, что коронавирус может передавать по воздуху от бессимптомных носителей
Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на а брифинге в Женеве. По его словам, на долю таких бессимптомных заражений приходится 6%.
«Я не буду оспаривать это, но совершенно ясно, что с другой стороны 94% заражений идет от людей с симптомами. Так что надо смотреть на то, что является двигателем этой эпидемии. Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху. Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии — это чихание или кашель, или зараженные поверхности», — подчеркнул Райан.
Он также отметил, в ВОЗ изучают эффективность использования защитных масок здоровыми людьми, но пока приоритет отдается врачам и медработникам, которые лечат больных коронавирусом.
Ранее в Сети появилась визуализация действия медицинской маски, по которой можно увидеть ее реальные защитные функции.