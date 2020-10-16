Эпидемиолог объяснил, как маска защищает от заражения COVID-19

Начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия объяснила, как маска защищает от заражения коронавирусом.

Она отметила, что инфекция не летает в воздухе сама по себе, а содержится в мельчайших капельках слизи, которые выделяются при кашле, чихании, а также разговоре. Маска на лице является барьером для вируса. Чхинджерия пояснила, что в общественных местах нужно пользоваться средствами личной защиты потому, что человек сам может быть источником вируса.

Помимо прочего, специалист назвала аргумент для тех, кто отказывается от использования маски, так как она неудобна, информирует сайт «Петербургский дневник».

«То, что маску носить неудобно, — это дело привычки. Кто-то жалуется, что тяжело дышать в маске. Хочется сказать им: „На искусственной вентиляции легких будет дышаться значительно тяжелее“», — подчеркнула специалист.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ, профессор Сергей Нетесов рассказал «360», почему антимасочники являются одной из главных причин того, что коронавирус начал распространяться вновь.