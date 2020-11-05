Антитела не дадут 100% защиты от COVID-19. Вирусологи объяснили, почему это нормально

Повторное заражение коронавирусом зависит от появления клеточного иммунитета. Антитела бывают разные, не все защищают от болезней, да и пропадают они довольно быстро. А вот клетки иммунной памяти способны годами оберегать человека от заражения, заявили российские вирусологи.

Возможность повторного заражения коронавирусом существует, хотя такие случаи достаточно редки, сообщил радио Sputnik профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Повторная инфекция напрямую связана с иммунным ответом организма на первую болезнь и может даже протекать в более тяжелой форме.

«Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно. Будет ли эта инфекция тяжелее протекать или нет во второй раз, это вопрос, который пока недостаточно изучен», — сказал ученый.

Антитела антителам рознь

Для ковидного иммунитета важны не обычные, а нейтрализующие антитела, рассказал Альтштейн «360». Их наличие почти никогда не проверяют. Делают это только в специальных, а не коммерческих лабораториях. Причем сказать точно, какой именно вид нейтрализующих антител является защитным, сейчас никто не может.

«Для того чтобы выразить это в цифрах, должна быть стандартизованная методика. Но пока стандартизованную методику для изучения нейтрализующих антител не применяют. Методы, которые сейчас используют для определения антител, основаны на иммуноферментном анализе (ИФА)», — добавил вирусолог.

Во время ИФА-тестирования к белку-антигену вируса добавляют сыворотку крови человека. Если в ней есть антитела, они «прилипают» к антигену, становятся заметными, что и фиксируется. Но только не факт, что обнаруженные антитела защищают от инфекции. Поскольку повторные заболевания хоть и редки, но возможны, видимо, у некоторых людей иммунитет не формируется.

«Здесь нет какой-то определенности, что какой-то вид антител для защиты, а какой-то не даст защиты. Кроме того, есть вторая сторона иммунитета — клеточный, который количественно измеряется очень слабо. Поэтому это больше качественные понятия — высокий иммунитет, слабый иммунитет», — уточнил Альтштейн.

Иммунитет как бонус

Количество антител со временем уменьшается. У одних переболевших быстрее, у других медленнее. Объяснить точно, почему так происходит, сложно, сказал вирусолог. Скорее всего, потому, что иммунитет у людей в принципе разный. А бывает, что человек COVID-19 переболел, а антител у него нет.

«В большинстве случаев антитела есть, на какое-то время они сохраняются, скорее всего, защищают. Но человек не должен упиваться мыслью про антитела, это скорее психологический фактор такой. И обязательно должен соблюдать противоэпидемические мероприятия, не полагаясь на иммунитет. Он будет дополнительным бонусом», — отметил ученый.

Для поддержания здоровья лучше придерживаться правильного образа жизни: нормально питаться, отдыхать и высыпаться, не злоупотреблять алкоголем и сигаретами. На ковидный иммунитет могут дополнительно подействовать вакцины, которые в ближайшем будущем появятся у медиков, заключил Альтштейн.

Клетки памяти

В иммунитете главное — это клетки иммунной памяти, а не антитела, которые довольно быстро падают, сообщил «360» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов. Если бы антитела ко всем болезням сохранялись навсегда, то к 40 годам кровь большинства людей напоминала бы желе.

«Главное для иммунитета — не количество антител, а есть ли клетки иммунной памяти. Именно они, а не антитела, срабатывают, когда человек через год-два-три сталкивается с инфекцией, от которой прививался», — сказал он.

Выработка антител — это первичный ответ организма, чтобы побороть болезнь. Вторичный — появление клеток иммунной памяти, защищающих человека впоследствии. То есть если человек повторно не заражается в течение короткого срока, например двух месяцев, это работа появившихся после болезни антител. А если защита долговременна — это работа иммунной памяти. Такой вывод, подчеркнул Нетесов, сделан по опыту применения вакцин от других болезней, успешно применяемых десятилетиями.

Сейчас российские вакцины проходят третью стадию испытаний. После нее станет ясно, появляется ли у добровольцев защитный эффект против коронавируса. Остается надеяться, что так и будет. Ведь в свое время ученые создали более 100 вакцин от ВИЧ. Все они успешно прошли первую и вторую стадии испытаний: антитела вырабатывались. Но на третьей фазе они показали свою неэффективность.