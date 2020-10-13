Жительница Нидерландов умерла впервые в мире после повторного заражения коронавирусом

По данным медиков, женщина боролась с раком и иммунодефицитом. Первый раз COVID-19 у нее выявили в июле. В больнице она провела всего пять дней. Симптомы болезни у нее быстро исчезли, и женщину отправили домой.

Коронавирус вернулся спустя два месяца. У нее поднялась температура и начался кашель. Через неделю ее состояние резко ухудшилось. Врачи еще две недели боролись за жизнь женщины, но COVID-19 оказался сильнее — повторно заразившаяся новым вирусом пациентка скончалась. Об этом сообщило агентство BNO News.

За все время пандемии голландские медики выявили более 187 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в этой европейской стране умерли 6654 человека.