Жительница Нидерландов умерла впервые в мире после повторного заражения коронавирусом
Медики повторно выявили COVID-19 у 89-летней жительницы Нидерландов спустя два месяца после первого заражения. Болезнь во второй раз протекала тяжело: организм женщины не выдержал, и она умерла. С начала эпидемии это первый подобный случай в мире. На сайте издательства Оксфордского университета опубликовали его описание.
По данным медиков, женщина боролась с раком и иммунодефицитом. Первый раз COVID-19 у нее выявили в июле. В больнице она провела всего пять дней. Симптомы болезни у нее быстро исчезли, и женщину отправили домой.
Коронавирус вернулся спустя два месяца. У нее поднялась температура и начался кашель. Через неделю ее состояние резко ухудшилось. Врачи еще две недели боролись за жизнь женщины, но COVID-19 оказался сильнее — повторно заразившаяся новым вирусом пациентка скончалась. Об этом сообщило агентство BNO News.
За все время пандемии голландские медики выявили более 187 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в этой европейской стране умерли 6654 человека.