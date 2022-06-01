В России хотят вернуть звание «Мать-героиня». Эта награда появилась во время войны и первой ее получила жительница Подмосковья. В регионе и сегодня найдется кому вручить орден за рождение и достойное воспитание нового поколения россиян.

Путин предложил вернуть «Мать-героиню»

Президент России Владимир Пути предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня» для многодетных женщин. По словам главы государства, женщине, получившей награду, единовременно выплатят один миллион рублей.

В «Единой России» уже начали разрабатывать законопроект. Депутаты полагают, что титул придаст матерям особый статус в обществе. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов отметил, что государство осознанно берет вектор на поддержку института семьи.

Предложение возродить звание «Мать-героиня» звучало в Госдуме еще в 2014 году. Женщин, которые воспитали десять и более детей, предлагали также награждать выплатами в пять миллионов рублей и правом выходить на пенсию с 50 лет.

«Мать-героиня» СССР

Звание «Мать-героиня» учредили в Советском Союзе 8 июля 1944 года. Почетный титул и орден полагался женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Звание неслучайно появилось в годы Великой Отечественной войны: фронт забрал миллионы жизней и необходимо было подчеркнуть, как остро в то время нуждалась страна в новом поколении.

Автором эскиза для советских матерей награды стал художник-плакатист Иосиф Ганф. Он создал лаконичный образ в виде пятиконечной звезды, от которой расходятся серебряные лучи. Впервые награду вручали в Кремле осенью 1944 года 14 женщинам.

Источник фото: wikipedia.org

Одновременно с орденом «Мать-героиня» появились «Медаль Материнства» и орден «Материнская слава». Первую степень медали получали матери, родившие и воспитавшие шестерых детей, вторую степень — пятерых. У ордена «Материнская слава» было три степени. Им награждали матерей семи, восьми и девяти детей.

Источник фото: wikipedia.org

За все время существования орденом «Мать-героиня» наградили более 400 тысяч женщин. Причем учитывали не только родных, но и усыновленных детей. Последний раз награду присвоили 14 ноября 1991 года.

Многодетное Подмосковье

Первой орден «Мать-героиня» из рук председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина получила жительница Московской области Анна Алексахина. Она воспитала 12 детей. Восемь из 10 ее сыновей ушли воевать, четверо из них погибли. Сегодня материнская награда № 1 хранится в Историческом музее Москвы.

Подмосковье и сегодня славится большими семьями. Например, в Дрезне у супругов Салтыковых 17 детей. 10 из них еще живут с родителями в трехэтажном доме, построенном их отцом. Старшие уже подарили родителям 23 внука.

Источник фото: телеканал «360»

В семье Олейник из Воскресенска воспитывают восьмерых детей. Причем дважды родились по паре двойняшек. Сейчас самые старшие Артем и Марк уже закончили третий класс, а самые маленькие Валентина и Александр отпраздновали три года.

Источник фото: телеканал «360»

В РФ награждают достойных родителей

Сегодня в России уже существует несколько наград для многодетных родителей. Орденом «Родительская слава» награждаются мать и отец четырех и более детей. Родители должны вести здоровый образ жизни, заботиться о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии молодого поколения.

Источник фото: wikipedia.org

На тех же условиях награждают медалью ордена «Родительская слава». Причем награды для отцов и матерей отличаются своим дизайном. Также в регионах Росси учреждены местные награды «Материнская доблесть» для женщин, родивших и достойно воспитавших как минимум пятерых детей.