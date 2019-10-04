Многодетная семья из Воскресенска раскрыла секрет воспитания 8 детей

У многодетной четы Олейник из Воскресенска произошло пополнение — теперь счастливые мама и папа воспитывают восьмерых детей. Самое необычное — в семье две пары двойняшек. Это практически уникальный случай.

Здесь воспитывают восьмерых, но нет никаких криков и суеты. И это в то время, когда многие едва ли решаются на одного. Карьера, друзья, путешествия — как променять все это на декрет? Но стереотипы в семье Олейник не работают. Девчонки, например, не играют в куклы. Вместо плюшевых мишек — конструктор. Еще бы — все детство в окружении мальчишек.

«Дети для нас — подарки от Бога, поэтому мы принимаем эти подарки и видим, что в этом есть успех у нас», — подчеркнула многодетная мама Галина Олейник.

Источник фото: телеканал «360»

Такой успех видел не каждый роддом. Тимофей и Галина знамениты не только своей «смелостью» — в уникальной семье сразу две пары двойняшек. Самые старшие — первоклашки Артем и Марк и новорожденные Валентина и Александр — им всего 10 дней.

Источник фото: телеканал «360»

А еще немного мистики: ребятня — погодки, шестеро родились в один месяц, в декабре. Отстали от графика только «новенькие» — сентябрьские. Но даже при таких совпадениях все дети разные. Но друг за друга горой. Старшие обожают возиться с малышами и не ревнуют, с гордостью говорят родители. И не исключают, что со временем семья может стать еще больше.

«Последний раз ехали из роддома, я даже тогда сказала — дети баловались, шумели — я сказала: „В следующий раз папа вас не возьмет в роддом на выписку“», — сказала Галина Олейник.

Источник фото: телеканал «360»

На вопрос, где взять сил на такую команду детворы, многодетная мама, отвечает без раздумий: больше детей — больше помощи. Уборка, мытье посуды — хлопоты по хозяйству делят поровну. Хотя у мамы и папы все равно практически нет свободного времени.

Иногда путешествуют всей семьей на машине, но с рождением двойняшек она стала маловата. А еще вместе занимаются музыкой, поют и играют на фортепиано.

Источник фото: телеканал «360»

Секрет воспитания Тимофей и Галина раскрыли давно: нужно быть примером для детей. Уважать друг друга, помогать и никогда не обманывать.