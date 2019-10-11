«Было, есть и остается счастьем»: самая большая семья Подмосковья воспитывает 17 детей
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Самые обычные дела, например, приготовить ужин или попить чай после еды, у Салтыковых обретают буквально промышленные масштабы. Яйца на омлет идут десятками, молоко — литрами, даже чайник приходится ставить не один, а не меньше трех.
А еще в доме четыре холодильника — два на первом и два на втором этаже. Внутри — семилитровые кастрюли. Такого количества еды в этой необычной семье хватает всего на два-три дня.
В трехэтажном доме Салтыковых, который построил сам глава семейства — сейчас живут пять несовершеннолетних детей и пять постарше. Стиральные машинки, их в доме три — по одной на этаж, работают с перерывом три-четыре часа.
На удивленные взгляды Салтыковы смеются. Они говорят, что вечерние посиделки всей семьи за столом того стоят.
«Такая обстановка всегда сближает семью. И все могут сердца свои открыть, рассказать, чем-то поделиться. Все стремятся к тому, чтобы с кем-то быть, одиночества здесь не существует вообще», — поделился один из старших сыновей Филипп.
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Супруги Салтыковы признались, что никогда не жалели о своем желании завести много детей. «Наоборот, мы очень счастливы! Доля многодетства для меня была, есть и остается счастьем», — сказала Татьяна Салтыкова.
Впрочем, в таких взглядах супругов мало кто поддерживал, особенно по молодости. В тяжелые 90-е годы крутили пальцем у виска, записывали в сумасшедшие.
«Негативно говорили, что куда столько — ненормальные. А сейчас уже дети выросли и, слава богу, порой я с ними иду и прямо ощущаю, что завидуют. А некоторые так и говорят: „Тебе-то хорошо, у тебя дети такие хорошие“», — сказала Татьяна.
Грустить Салтыковым некогда, ведь вокруг столько любви, доброты и творчества. В семье есть специалисты из самых разных сфер — от врачей и банкиров до инженеров. Кроме того, каждый второй играет на музыкальных инструментах, поэтому вечерние домашние концерты после ужина в этом доме — дело привычное, за ним забываются все невзгоды.