Некоторые матери в России получат новые «путинские» выплаты

Женщинам, которые получат звание «Мать-героиня», назначат выплату в размере одного миллиона рублей. Об этом заявил президент РФ Владимир Пути, передало РИА «Новости».

Глава государства заявил, что единовременная выплата при присвоении звания «Мать-героиня» должна составить миллион рублей. Путин также заявил, что за медаль многодетным семьям нужно установить выплату в размере 200 тысяч рублей, за орден «Родительской славы» — 500 тысяч рублей.

О планах восстановить в России звание «Мать-героиня» для многодетных женщин ранее сообщили в Госдуме. В «Единой России» уже начали разработку такого законопроекта. С просьбой о присвоении такого звания женщинам, родившим пять или более детей, к президенту ранее обратилась глава Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.