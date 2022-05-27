Звание «Мать-героиня» захотели вернуть в России

В Госдуме планируют восстановить звание «Мать-героиня» для многодетных женщин. Законопроект об этом разрабатывают в «Единой России».

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на заместителя главы профильного комитета Татьяну Буцкую. Подготовить инициативу могут уже грядущим летом.

До этого с просьбой присваивать звание женщинам, родившим пять и более детей, обратилась к президенту глава Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович.

По мнению экспертов и общественников, возвращение титула поможет придать матерям особый статус в обществе. Кроме того, они считают, что если женщины смогут рассчитывать на меры материальной поддержки, то это позволит улучшить демографическую ситуацию.

Россиян с начале лета ожидают новые льготы. С 1 июня пенсионеры будут получать повышенную социальную выплату, если они уволились в феврале. С этого же дня в силу вступит закон, согласно которому Пенсионный фонд России будет автоматически продлевать до 1 сентября выплату страховых пенсий по потере кормильца россиянам 18-летнего возраста.