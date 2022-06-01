Депутат Милонов поддержал идею возродить звание «Мать-героиня»

Президент России Владимир Путин предложил вернуть почетное звание «Мать-героиня». Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов поддержал такую идею. Об этом сообщил RT.

«Я безумно рад, что наше государство осознанно берет вектор на поддержку института семьи. Семья — основа страны, наше будущее и наша сила», — заявил политик.

Он подчеркнул, что крайне важно поддерживать матерей, которые рождают больше детей, так как это в интересах государства. По его словам, материнство является настоящим трудом.