Россияне смогут расплачиваться картами Mastercard и Visa даже после отключения от платежных систем. Стабильность работы обеспечивает Национальная система платежных карт. При этом экономисты все же советуют переходить на карты «Мир».

Visa и Mastercard блокировали банки РФ

Mastercard решила заблокировать доступ к своей платежной сети для некоторых банков. В компании не уточнили, о каких именно организациях идет речь, но признали, что решение было принято в результате распоряжений о санкциях против России.

Международная платежная система Visa также заявила, что принимает оперативные меры, чтобы обеспечить соблюдение новых санкций против России. Банки, попавшие в черный список, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard для своих клиентов после того, как истечет срок действия их актуальных карт.

НСПК и Китай обеспечат стабильность

Внутри России стабильность работы Visa и Mastercard обеспечит Национальная система платежных карт. С ее помощью россияне смогут спокойно расплачиваться картами попавших под санкции банков. Поэтому нет нужды спешно снимать наличные для хранения дома.

Помимо отечественной платежной системы, существует китайская модель, по которой карты без проблем принимаются по всему миру. Если российская сторона заключит договор с КНР, россияне смогут получить карты новой платежной системы.

Однако и без того обойти запреты для зарубежных покупок в интернет-магазинах довольно просто. Россияне могут воспользоваться Системой быстрых платежей либо перепривязать карту другого банка к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, пополнить баланс электронных денег со счета санкционного банка и оплачивать покупки.

Карты не заблокировали, а ограничили

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский пояснил «360», что Национальная система платежных карт является оператором карты «Мир». Это полный аналог западных платежных систем, однако он выстроен на российской инфраструктуре: отечественных серверах и программном обеспечении.

«Visa и Mastercard сейчас не отключили, а лишь ограничили процессинг: вы не можете делать переводы в страны, которые ввели санкции, и вы не можете оплачивать товары и услуги на площадках, которые в этих юрисдикциях зарегистрировались. Когда они полностью уйдут из России, тогда карты Visa и Mastercard будут заблокированы», — рассказал Дмитрий Голубовский.

Он пояснил, что за моментальной оплатой по карте стоят очень большие процессы и на самом деле эта транзакция идет до пяти дней. Если будут заблокированы Visa и Mastercard, уже оплаченные платежи повиснут в этой системе. Так, продавец может не получить оплату за товар, а плательщик — свою покупку.

Россиянам поможет карта «Мир»

Дмитрий Голубовский отметил, что в связи с такими угрозами стоит обзавестись картами «Мир» любого банка. Сейчас безопаснее перейти на расчеты в российских платежных системах. Тем более что они предлагают неплохую программу лояльности и бонусы своим клиентам.

«Не надо думать, что жизнь не поменялась — она поменялась очень сильно, в том числе и внутри страны. Нужно привыкать к тому, что западные сервисы будут настороже и даже без какого-то дополнительного давления со стороны США будут стараться отсюда уйти или ограничить здесь операционную деятельность», — отметил аналитик.

По его словам, те же Visa и Mastercard могут просто начать поднимать комиссию, закладывая в нее риски своих потерь. Тем более что прибыль, которую они зарабатывают, они вообще не могут вывести из России и работают в расчете на то, что когда-нибудь смогут это сделать. Однако долго они эту ситуацию терпеть не будут.

«Если в ближайшее время как-то не разрядится этот платежный кризис, если он затянется еще на неделю-две, добрый вам совет: отказывайтесь от них, пока они не отказались от вас. Пусть эти карты у вас будут, но пусть они будут пустые», — посоветовал Голубовский.

К кризису в России готовились давно

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников подтвердил «360», что карта «Мир», выпущенная российскими банками, избавит от многих проблем. Он отметил, что нынешняя ситуация прогнозировалась еще в 2014–2015 годах и Минфин занялся созданием собственных систем.

Так, в России был создан полный технологический аналог зарубежных систем: это Национальная система платежных карт, Система быстрых переводов и Национальная система финансовых сообщений. Таким образом, на денежных операциях внутри страны кризис никак не отразится.

«Они работают. Более того, к ним будет присоединяться все большее и большее количество банков, а при расширении числа участников весьма вероятно некоторое снижение комиссий по операциям в рамках нашей системы. По крайней мере на месте наших властей я бы непременно это сделал, чтобы повысить доверие граждан», — отметил Никита Масленников.