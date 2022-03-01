Visa заявила об оперативных мерах для соблюдения антироссийских санкций

Международная платежная система Visa заявила, что принимает оперативные меры, чтобы обеспечить соблюдение новых санкций против России. Ранее ряд российских финансовых организаций отключила от своей сети другая система — Mastercard.

Представители Visa также заявили, что готовы к возможным новым ограничениям в случае их введения, написал РБК.

Фонд компании направит два миллиона долларов ЮНИСЕФ для оказания гуманитарной помощи Украине, а также направит пожертвования в Красный Крест.

Какие банки отключила сегодня утром Mastercard, пока не известно. В самой компании это не уточнили. Решение об отключении объяснили тем, что банки не должны причинять вред репутации «знаков», по мнению их правообладателя.

После введения новых санкций против России клиенты банков, которые попали в черные списки, не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей и в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, которые поддерживают санкции.

Карты этих МПС работают внутри России, так как в РФ платежи обрабатывает внутренняя Национальная система платежных карт. Ее создали в 2014 году.