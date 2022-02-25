Санкции сильнее всего ударили по российской банковской системе. С некоторыми картами уже не работает Apple Pay и Google Pay. Иностранные магазины также останавливают сделки с частью российских карт. «360» разобрался, кого коснутся ограничения и что с этим делать.

Санкции против главных российских банков

«Сбер», ВТБ, «Открытие», Альфа-Банк и другие российские финансовые организации выпустили совместное заявление о поддержке клиентов. Они заявили, что обеспечивают бесперебойную работу своих структур на территории России. Обслуживание в них продолжается в штатном режиме.

«Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях», — говорится в заявлении.

Помимо крупнейших российских банков, под санкциями оказались ФК «Открытие» (принадлежит ЦБ), Новикомбанк (принадлежит Ростеху), Совкомбанк (частный, входит в список системно значимых банков) и Промсвязьбанк, а также их дочерние организации. В их числе банк «Восточный», банк «НФК», Ozon bank.

В Центральном банке России объяснили, что карты этих финансовых структур, как и банков группы ВТБ, не будут работать с системами Apple Pay и Google Pay.

«Сбер»

США пообещали не блокировать деятельность «Сбера», так как признали его критическую важность для экономики России. Однако транзакции будут отклонять, если они поступят в американскую юрисдикцию.

При этом американским банкам разрешили участвовать в сделках со «Сбером», если он выступает покупателем товаров или услуг.

В самом банке заявили, что сейчас клиентам по-прежнему доступны любые операции как с рублями, так и с иностранной валютой. Оплата и переводы, а также другие операции по картам всех платежных систем доступны в полном объеме.

Клиентов «Сбера» отключение от систем Apple Pay и Google Pay не коснется. Однако аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский предположил, что «Сбера» еще коснутся ограничительные меры Запада.

ВТБ

США и Великобритания заморозили активы ВТБ на своих территориях, любые транзакции с их контрагентами теперь невозможны. Карты банка перестали работать за рубежом — стал невозможен как перевод, так и снятие средств. Дочерние компании ВТБ также подпали под санкции.

При этом в пресс-службе уверяют, что россиянам не стоит беспокоиться о своих долларовых счетах в ВТБ. Тем не менее операции в иностранной валюте клиентам банка посоветовали временно остановить.

«Вы можете перевести деньги на карту/счет другого банка в РФ, в отношении которого не введены санкции», — говорится в заявлении банка.

На работе карт ВТБ внутри России санкции сказаться не должны, однако банк посоветовал своим клиентам пользоваться контактной или бесконтактной оплатой с помощью пластиковых карт вместо использования Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Другие банки

Московскому кредитному банку и Альфа-Банку, а также Газпромбанку и финансовым структурам других госкомпаний пока только ограничили выход на американский рынок капитала.

В Совкомбанке подчеркнули, что их картами можно расплачиваться внутри России, однако все сделки за границей, а также с зарубежными компаниями недоступны. Через Совкомбанк больше нельзя обменять валюту — ни в офисах, ни в мобильном приложении, а также перевести валюту за рубеж.

При этом все вклады и счета россиян остаются в безопасности, выдача наличных, начисление процентов и прочие обязательства банка перед клиентами остаются в силе.

Банк «Открытие» подчеркнул, что внутри России платежи и переводы происходят в штатном режиме. Переводы за рубеж при этом не работают, как и оплата картами банка за границей. Для этого в организации посоветовали пользоваться услугами других российских банков, не подпавших под санкции.

«В случае, если вы не можете совершить операцию за границей, мы рекомендуем перевести средства со счета карты на счет или карту любого другого банка, карты которого принимаются к оплате на территории страны вашего пребывания», — говорится в заявлении банка.

Чтобы избежать проблем с использованием карт банка в системах Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, россиянам посоветовали использовать приложение Mir Pay платежной системы «Мир», которая работает в России без ограничений.

Оплата в иностранных магазинах

Карты банка «Открытие», Промсвязьбанка, Совкомбанка, Новикомбанка и ВТБ, а также их дочерних структур не будут принимать в онлайн-магазинах тех стран, которые согласились на санкции против России. — это США, Великобритания и страны Евросоюза (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония).

Среди магазинов, в которых больше не удастся расплатиться картами ВТБ и других подпавших под санкции банков, оказались Amazon, iHerb, Asos, ebay, Walmart, Apple и другие. Популярный в России китайский магазин AliExpress заявил, что продолжит обслуживать российских клиентов как и прежде.

Эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин подчеркнул, что россиянам будет несложно обойти проблемы, которые могут возникать из-за попадания банков в санкционный список.

«Сделать так, чтобы деньги дошли до нужного места, не так сложно. Можно воспользоваться Системой быстрых платежей, перепривязать [к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay] карту другого банка, пополнить баланс электронных денег со счета санкционного банка и оплачивать то, что необходимо, в интернете», — объяснил он.