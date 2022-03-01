Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Российские банки, которые попали под западные санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальную систему платежных карт.

«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас», — говорится в сообщении.

При этом уже выданные карты Visa и Mastercard попавших под санкции банков продолжат работать в России, так как операции будет обрабатывать Национальная система платежных карт.

«Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны», — указали в Национальной системе платежных карт.

После введения новых санкций против России клиенты банков, которые попали в черные списки, не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей и в онлайн-магазинах, зарегистрированных в странах, которые поддерживают санкции.

Mastercard 1 марта заблокировала доступ к платежной сети ряду финансовых институтов России. Такое решение приняли в результате распоряжений о санкциях против страны.

После этого специальное заявление выпустила Visа. Международная платежная система заявила, что принимает оперативные меры, чтобы обеспечить соблюдение новых санкций против России.