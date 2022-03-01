Систему «Мир» и китайские сервисы планируют развивать в России после ограничений Mastercard

Экономист Михаил Королюк заявил, что решение Mastercard заблокировать доступ к своей сети финансовых институтов России не скажется на гражданах. В стране остается запасной вариант, связанный с развитием своих и китайских платежных сервисов, написал Life.

При этом эксперт уточнил, что сейчас под санкциями оказались далеко не все банки. Запад планирует вводить рестрикции постепенно, чтобы оставить резерв для дальнейшего давления.

«Наша платежная система работает внутри страны, то есть внутри возможно полное замещение и Visa, и Mastercard. За рубежом могут быть проблемы, но есть китайская платежная система, и вполне возможно, что сейчас мы заключим договора и людям начнут выдавать карты китайской платежной системы, которые принимаются по всему миру», — добавил экономист.

Платежная система «Мир», по словам Королюка, вполне адекватно обеспечивает прохождение платежей. При выезде за рубеж придется либо брать наличные, либо переходить на другую платежную систему.