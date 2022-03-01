Mastercard заблокировала доступ к сети некоторым финансовым институтам РФ

Mastercard заблокировала доступ к платежной сети ряду финансовых институтов России. Такое решение приняли в результате распоряжений о санкциях против страны. Об этом сообщили в заявлении компании.

С заявлением по ситуации на Украине выступил лава Mastercard Майкл Мибах.

«В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — сказано в заявлении.

При этом в компании не уточнили, о каких именно финансовых институтах идет речь.

Ранее под западные санкции попало несколько российских банков.

28 февраля банк России объявил новые правила работы — после того, как поднял ключевую ставку до 20%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки не смогут изменять условия по кредитам с фиксированной ставкой. Она подчеркнула, что все банки будут выполнять обязательства перед клиентами.