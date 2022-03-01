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    01 марта 2022, 05:48

    Mastercard заблокировала доступ к сети некоторым финансовым институтам РФ

    Mastercard заблокировала ряду финансовых институтов России доступ к платежной сети

    Нина Петлинова

    Mastercard заблокировала доступ к платежной сети ряду финансовых институтов России. Такое решение приняли в результате распоряжений о санкциях против страны. Об этом сообщили в заявлении компании.

    С заявлением по ситуации на Украине выступил лава Mastercard Майкл Мибах.

    «В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — сказано в заявлении.

    При этом в компании не уточнили, о каких именно финансовых институтах идет речь.

    Ранее под западные санкции попало несколько российских банков.

    28 февраля банк России объявил новые правила работы — после того, как поднял ключевую ставку до 20%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки не смогут изменять условия по кредитам с фиксированной ставкой. Она подчеркнула, что все банки будут выполнять обязательства перед клиентами.