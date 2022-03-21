Мариупольский котел как путь к победе. Проверенная тактика заставит членов нацбатов сдаться

Российские военные взяли Мариуполь в котел, чтобы окончательно разбить оккупировавшие город националистические батальоны. Проверенная сотнями лет тактика поможет в кратчайшие сроки освободить Мариуполь, наладить поставки гуманитарной помощи, а также отработать порядок действий для дальнейшего хода спецоперации.

Мариупольский котел

Силы Народной милиции ДНР и ЛНР встретились с российской армией еще в первые дни марта. Так был закрыт мариупольский котел: бойцы ВСУ и националистических батальонов, захватившие город, оказались заблокированы в оцеплении.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил «360», что российская армия сразу создавала внутренние и внешние кольца вокруг самых значимых украинских городов, чтобы отрезать их от подкрепления.

Мы сегодня методично проводим весь график своей операции, идет сковывание противника: помощи никакой он не получает и не получит. Следовательно, они находятся в котле — им надо сдаваться, или они будут уничтожены Андрей Кошкин.

Тактика котлов, по словам Кошкина, в военной науке известна не одно столетие. В нынешних обстоятельствах российские военные действуют очень точно.

«Главное — окружить противника, чтобы он и морально, психологически чувствовал себя неустойчиво, и подкрепления нет, и боеприпасов нет, и горюче-смазочных боеприпасов нет. При этом им постоянно предлагают сдаться — это такой закон», — сказал Кошкин.

Собеседник подчеркнул, что российскую операцию отличает важная гуманитарная составляющая: даже бойцам ВСУ и участникам нацбатальонов Россия оставляет возможность сложить оружие и покинуть город по гуманитарным коридорам в сторону Западной Украины, тем самым сохранить себе жизнь.

По словам капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, котел, в который российские военные и силы ДНР и ЛНР взяли Мариуполь, можно сравнить с котлом, в котором оказалась шестая армия Фридриха Паулюса, разбитая под Сталинградом.

«Здесь, конечно, меньше котел, но это половина, если не большая часть самых боеспособных частей украинской армии. Сейчас идут бои в районе Северодонецка, Рубежный взят. То есть образуется огромный котел, в котором оказывается донецкая группировка — самая боеспособная, она насчитывает несколько десятков тысяч человек», — подчеркнул эксперт.

Важно, что, взяв Мариуполь в котел, российские войска не только отрезали боевиков-националистов от подкрепления, но и получили контроль над небом, а также исключили возможность нападения с тыла или побега противника из города.

Обстановка в Мариуполе

По словам Василия Дандыкина, основным направлением работы российских военных сегодня остается Мариуполь. Его эксперт назвал «главной кровоточащей точкой». Причина этого — действия ВСУ и националистических батальонов, которые используют мирных жителей как живой щит и не дают им покидать город по гуманитарным коридорам, саботируют их работу.

«Сейчас командование специальной военной операции, в частности Министерство обороны, предложило выпустить в зеленых коридорах не только ВСУ, но и остатки нацбатов, если они сложат оружие — чтобы не гибли мирные жители, которыми они откровенно прикрываются», — подчеркнул он.

Обстановка в Мариуполе, по мнению Василия Дандыкина, близка к гуманитарной катастрофе. Там нет воды, еды, электричества, медикаментов. При этом ВСУ и националистические батальоны продолжают обстрелы, под которыми гибнут мирные жители.

Также, по словам Дандыкина, российская гуманитарная помощь постоянно попадает под обстрелы: силы ВСУ и национальных батальонов не дают подвезти продовольствие и другие необходимые вещи в город. В ближайшие дни, уверен эксперт, Мариуполь будет освобожден российскими войсками, обстрелы прекратятся, а гуманитарная помощь из России сможет поступать своевременно и в полном объеме.

При этом тактика котла, которую осуществляют российские военные в Мариуполе, по мнению экспертов, должна стать прообразом того, что будет и с другими крупными точками сопротивления украинских националистов.