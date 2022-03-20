Минобороны РФ обеспечит сложившим оружие безопасный выход из Мариуполя

Минобороны РФ призвало подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны и иностранных наемников сложить оружие. В этом случае им всем гарантируется безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни.

Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Призываем подразделения ВСУ, батальоны территориальной обороны, иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории», — привело слова Мизинцева РИА «Новости».

Он отметил, что всем сложившим оружие гарантируется безопасный выход из Мариуполя и сохранение жизни.

Мизинцев во время брифинга сообщил, что в Мариуполе в результате устроенного украинскими националистами беспредела сложилась страшнейшая гуманитарная катастрофа. По его словам, в городе в заложниках остаются до 130 тысяч мирных жителей. Для их спасения с 10:00 21 марта из Мариуполя будут открыты гуманитарные коридоры как в восточном, так и в западном направлениях, отметили в Минобороны.