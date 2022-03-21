Успех неминуем. Мариуполю и Донецку предрекли скорое избавление от обстрелов ВСУ
Военный эксперт Дандыкин заявил, что бои на основном направлении спецоперации скоро завершатся
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предрек окончание боев на юге Донецкой народной республики в течение двух недель. Мариуполь будет освобожден в ближайшее время, заявил он в эфире «360».
Эксперт назвал южное и донецкое основными направлениями российской спецоперации, а Мариуполь — «главной кровоточащей точкой». В ближайшие дни бои за город, по его словам, должны завершиться.
«И вообще, на южных участках, по Донецку, есть определенные успехи, в том числе по перемещению. Эта и следующая недели покажут, что, наверное, обстрелы по Донецку прекратятся и в Мариуполь будет нормально приходить гумпомощь», — заявил он.
По его словам, ВСУ нередко открывают огонь по колоннам, которые доставляют гуманитарную помощь в города ЛДНР. При этом население Донбасса и других регионов страны украинские военнослужащие используют в качестве живого щита.
По поводу ближайшей перспективы спецоперации Дандыкин настроен оптимистично. По его мнению, вскоре ситуация разрешится и люди освободятся от «кошмара обстрелов». Он назвал российских военных мотивированными, а их действия — эффективными.
«Учитываем, что сейчас воздух остается за нами, плотно работает авиация — и армейская, и оперативно-тактическая. Бьют по складам вооружения, боеприпасов, а это важно, потому что они имеют свойство заканчиваться, и это уже ощущается. Учитываем применение ракет, это бесконтактные виды боевых действий. Все это, конечно, помогает действовать Народной милиции ДНР и ЛНР и группировке наших войск. <…> В плен попадают даже матерые националисты. Думаю вопрос этой недели и следующей — окончание событий на южном фронте. Может решиться вопрос с Николаевом. Войска продвигаются к Кривому Рогу. Тогда вопрос будет уже решен по той группировке, которая находится на севере», — пояснил военный эксперт.
Он заключил: успехи «будут обязательно», главное, по мнению Дандыкина, помнить о мирном населении и не допускать продолжения гуманитарной катастрофы.