Успех неминуем. Мариуполю и Донецку предрекли скорое избавление от обстрелов ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предрек окончание боев на юге Донецкой народной республики в течение двух недель. Мариуполь будет освобожден в ближайшее время, заявил он в эфире «360».

Эксперт назвал южное и донецкое основными направлениями российской спецоперации, а Мариуполь — «главной кровоточащей точкой». В ближайшие дни бои за город, по его словам, должны завершиться.

«И вообще, на южных участках, по Донецку, есть определенные успехи, в том числе по перемещению. Эта и следующая недели покажут, что, наверное, обстрелы по Донецку прекратятся и в Мариуполь будет нормально приходить гумпомощь», — заявил он.

По его словам, ВСУ нередко открывают огонь по колоннам, которые доставляют гуманитарную помощь в города ЛДНР. При этом население Донбасса и других регионов страны украинские военнослужащие используют в качестве живого щита.

По поводу ближайшей перспективы спецоперации Дандыкин настроен оптимистично. По его мнению, вскоре ситуация разрешится и люди освободятся от «кошмара обстрелов». Он назвал российских военных мотивированными, а их действия — эффективными.

«Учитываем, что сейчас воздух остается за нами, плотно работает авиация — и армейская, и оперативно-тактическая. Бьют по складам вооружения, боеприпасов, а это важно, потому что они имеют свойство заканчиваться, и это уже ощущается. Учитываем применение ракет, это бесконтактные виды боевых действий. Все это, конечно, помогает действовать Народной милиции ДНР и ЛНР и группировке наших войск. <…> В плен попадают даже матерые националисты. Думаю вопрос этой недели и следующей — окончание событий на южном фронте. Может решиться вопрос с Николаевом. Войска продвигаются к Кривому Рогу. Тогда вопрос будет уже решен по той группировке, которая находится на севере», — пояснил военный эксперт.

Он заключил: успехи «будут обязательно», главное, по мнению Дандыкина, помнить о мирном населении и не допускать продолжения гуманитарной катастрофы.